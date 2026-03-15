Elecciones a la presidencia del Barça 2026: Colas y mucha afluencia de voto en Barcelona y normalidad en el resto de sedes

Un total de 38.257 socios y socias del FC Barcelona ya han ejercido su derecho a voto hasta las 16.30 horas de este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone un 33,41% de participación del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva de la entidad, Josep Cubells.

Cubells compareció ante los medios a las 17.10 horas, al descanso del partido entre Barça y Sevilla en el feudo 'culer', para ofrecer la nueva actualización de participación de una jornada electoral en la que los socios están llamados a elegir al nuevo presidente del club entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font.

"La jornada está discurriendo con la máxima normalidad", señaló el dirigente azulgrana. Por sedes, la mayor parte de los 38.257 votos se han emitido en Barcelona, con 34.115 papeletas depositadas hasta las 16.30 horas, mientras que en Girona han votado 1.799 socios, en Tarragona 1.326, en Lleida 563 y en Andorra 454.

Laporta: "Veo que nuestra propuesta es un sentimiento mayoritario"

El presidente saliente del FC Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, se ha mostrado optimista con las opciones de ganar los comicios a la presidencia, al asegurar que ha percibido que la propuesta de su candidatura es "un sentimiento mayoritario" en la masa social.

Después de votar poco antes de las 14:00 CET, el abogado barcelonés ha comparecido ante los medios de comunicación para celebrar el alto nivel de participación en los comicios de la entidad.

Víctor Font: "Tenemos muy buenas sensaciones, vamos de menos a más"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Nosaltres) ha criticado este domingo la "improvisación" y la desorganización en algunos puntos de votación de las elecciones del club blaugrana, donde aseguró haber percibido largas colas y quejas de socios, al tiempo que afirmó sentir una gran movilización en favor de "un cambio" en la entidad.

"Se respira mucha movilización. Hay gente que no había venido nunca al campo, gente mayor, gente joven, socios que vienen de fuera, incluso de Cádiz o del extranjero, solo para votar", señaló Font en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto.

Aitana Bonmatí, Busquets y Xavi, entre los que han acudido a votar

La futbolista del Barcelona femenino Aitana Bonmatí y el excentrocampista Sergio Busquets han acudido este domingo a votar donde han coincidido con el candidato Joan Laporta, quien los ha acompañado hasta la mesa de votación. La futbolista catalana, que al estar lesionada no está convocada para el encuentro de la Liga F que este domingo juega su equipo en La Coruña, ha votado por primera vez en unos comicios de la entidad.

"Hoy me hace mucha ilusión estar aquí, ejercer mi derecho a voto y formar parte de un día tan importante para el barcelonismo con tanta gente desplazándose para ejercer su derecho a voto en un club tan democrático", ha explicado en declaraciones a los medios.

Las leyendas del primer equipo de fútbol del Barcelona Xavi Hernández y Carles Rexach han votado este mediodía en las elecciones presidenciales de la entidad azulgrana. El excentrocampista y exentrenador del primer equipo (2021-24) ha acudido a la mesa de votación acompañado de su mujer, Núria Cunillera. Por su parte, Carles Rexach, exjugador azulgrana, exasistente de Johan Cruyff y exentrenador del primer equipo azulgrana en tres etapas (1991, 1996 y 2001-02), también ha acudido al recinto de votación junto con su mujer.

Vídeo: Víctor Lluciá (Onda Cero) | EFE

Vídeo: Víctor Lluciá (Onda Cero) | EFE