Sergio González: "Quería tener una segunda etapa en el Cádiz tal y como fue la primera"

Sergio González vuelve al Cádiz y da comienzo a su segunda etapa al frente del club dos años después. Desde entonces el entrenador catalán no había estado al frente de ningún equipo y ahora vuelve a sentarse en el banquillo del Cádiz, un equipo del que se enamoró y con el que busca conseguir grandes cosas esta temporada.

Sergio ha contado en Radioestadio Noche como ha sido su vuelta: "Nunca me he ido de aquí. Mis hijos están contentos de que su padre vuelva a ser míster del Cádiz, dicen que ahora pueden volver a decirlo en el cole. Este año ya estábamos nerviosos de salir de la rueda y llegó la llamada del Cádiz y no me lo pensé, estoy muy feliz. Hemos tenido otras opciones pero sabía que tenía que esperar y está claro que quería tener una segunda etapa tal y como fue la primera".

El entrenador ha recordado como fue su primera etapa: "Ha habido mucha conexión personal con el presidente y a nivel deportivo el primer año llegamos con una situación complicada y conseguimos la permanencia de forma épica. En la siguiente temporada empezamos con esas 5 jornadas sin ganar pero después hicimos una temporada bastante digna. El último años hicimos 7 puntos de 12 cuando empezamos y después estuvimos 17 jornadas sin ganar en las que no entramos en el descenso. Después de unos partidos, el presi decide rescindirnos y yo me quedé en Cádiz, me hice socio con mi hijo mayor e íbamos a ver el fútbol y aproveché para estar con la familia y recorrer mundo".

Sergio llega en lugar de Gaizka Gaditano que ha estado 15 meses al frente del banquillo amarillo, y en su primer partido ya ha sumado su primera victoria por dos goles a cero ante el colista, el Mirandés, dejando al equipo como decimoquinto clasificado de Segunda División y rompiendo una racha de más de 60 días sin ganar. En una liga muy ajustada que le colocan a 7 puntos por encima del descenso y a 10 puntos de playoff: "Estamos peleando por no meternos en la zona peligrosa y a partir de ahí intentar preparar cada partido para conseguir los tres puntos. No da tiempo a mirar arriba, hay que ir partido a partido. Ahora mismo lo que era importante era cambiar la dinámica porque ahora el mensaje puede llegar más".

Este fin de semana recibirá la visita del Málaga, cuarto clasificado y un derbi andaluz que pondrá a prueba el nuevo equipo de Sergio González: "Una fiesta del fútbol entre dos equipos del sur y el Málaga llega en un momento extraordinario. Espero que el campo esté a reventar, con un ambiente sano de fútbol. El que venga ahora el Málaga tal y como está es una situación bonita para nosotros ya que nos va a medir de como estamos".