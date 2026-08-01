Nacho Torné, el "groundhopper" que ha visitado más de un centenar de estadios: "Busco ponerme en la piel del aficionado local y entender su liturgia"

Nacho Torné, experto en aficiones y estadios de fútbol de toda Europa, ha participado en Radioestadio Noche, de Onda Cero, para presentar su proyecto, explicar el significado del término "goundhopper" y contar algunas de sus experiencias relacionadas con su pasión por el fútbol.

Torné ha explicado que el término hace referencia, "literalmente, al que salta de estadio en estadio", es decir, a los aficionados que recorren diferentes campos de fútbol para presenciar partidos en directo y vivir una experiencia auténtica en torno a este deporte.

Además, ha señalado que, aparte de ser socio de la Unió Esportiva Sant Andreu, su gran pasión es recorrer estadios por todo el mundo. Según ha afirmado, se trata de una "experiencia brutal que enriquece mucho". No obstante, ha querido diferenciar entre los estadios que ha visitado únicamente para conocerlos y aquellos en los que ha asistido a un partido. En este último caso, calcula que ha estado en alrededor de 120 estadios, una cifra que espera seguir aumentando.

Aplicación para los aficionados del fútbol

Nacho Torné también ha presentado una aplicación gratuita en la que los usuarios pueden registrar los estadios que han visitado. Según ha explicado, la herramienta pretende dar a conocer cada recinto y contribuir a mejorar la experiencia de los aficionados.

Asimismo, ha señalado que hay quienes intentan concentrar el mayor número posible de encuentros durante sus viajes, mientras que él prefiere ponerse en la piel del aficionado local y comprender su "liturgia" de acudir al estadio.

Por otro lado, ha destacado que la aplicación se nutre de las aportaciones de la propia comunidad de usuarios y que, además, facilita el contacto entre aficionados en un contexto de creciente "gentrificación" del fútbol.

Los estadios favoritos de Torné

Torné ha asegurado que los estadios que más le han impresionado no destacan por su tamaño o modernidad, sino por las emociones que le transmiten.

El primero que ha mencionado es el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), un lugar que, según ha confesado, lleva "en el corazón" por la mística que desprende. Para él, representa la historia del fútbol, ya que acogió la final del primer Mundial, disputado en 1930, y conserva prácticamente el mismo aspecto de aquella época.

Además, ha destacado que en los clásicos entre Peñarol y Nacional pueden convivir ambas aficiones en las gradas, una situación cada vez menos habitual en otros países, como Argentina.

Otro de los estadios que ha citado ha sido el Vélodrome de Marsella (Francia), al que ha definido como su "fetiche". En este caso, el vínculo no se debe únicamente al estadio, sino también a que vivió en esa ciudad una de las etapas más felices de su vida.

Los estadios donde peor lo ha pasado

El experto en aficiones y estadios ha reconocido que también ha vivido momentos de tensión en algunos de los lugares que ha visitado, como es el caso de los partidos de máxima rivalidad, que generan ambientes especialmente complicados.

En este sentido, ha señalado el estadio del Partizán, en Serbia, y el de Chacarita Juniors, en Argentina, como los escenarios donde ha sentido una mayor tensión. Aun así, ha subrayado que la pasión por el fútbol permite descubrir lugares únicos, aunque en ocasiones también implique asumir ciertos riesgos.

La esencia del fútbol local

Nacho Torné ha recomendado aprovechar cualquier viaje para conocer el fútbol local, especialmente en los Balcanes, donde considera que la pasión por este deporte se vive con una intensidad difícil de encontrar en otros lugares. No obstante, ha advertido que conviene acudir siempre con respeto hacia la afición local, ya que el ambiente puede ser intenso.

Además, ha defendido que las rondas previas de la Europa League y la Conference League conservan una atmósfera más auténtica que la Champions League y ha criticado la "gentrificación" de algunos estadios, donde el exceso de turismo acaba desvirtuando la identidad y el ambiente creados por los aficionados locales.