Lola Fernández Ochoa, sobre la salud mental: "Al deportista le cuesta más pedir ayuda que a una persona normal"

Lola Fernández Ochoa, hermana de la histórica esquiadora española Blanca Fernández Ochoa, ha impulsado la Fundación Blanca convirtiéndose en la primera entidad española que ofrece un acompañamiento psicológico y profesional real a los deportistas de élite en todas las etapas de su vida.

Afortunadamente hablar de salud mental es cada vez más común y son muchos los deportistas que hablan abiertamente de problemas psicológicos que han afectado a su rendimiento deportivo y a su vida personal. Lola, en memoria de su hermana, ha impulsado esta iniciativa que junto con la Universidad de Navarra buscarán acompañar al deportista para la preparación para el futuro profesional o para no enfrentarse en soledad a la retirada del deporte profesional.

Lola Fernández Ochoa se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche para explicar todo a cerca de este proyecto: "Hace 6 años que mi hermana murió y hace 6 años la primera que empezó a decir que estaba mal, que paró fue Simone Biles. Fueron los dos momentos más importantes de deportistas, estos dos detonantes que empezaron a movilizar este movimiento".

"Mueren 11 personas diarias en este país por suicidio y 54 lo intentan. Los datos son tremendos. Hay que empezar a mover ficha, la sociedad y los que dirigen. La salud metal es muy importante y a veces te sientes muy solo. Cuando alguien está muy mal no tiene ni fuerzas para pedir ayuda pero si ves que el de al lado está mal hay que pedir ayuda a un profesional. A veces se necesita hablar", explica.

Muchos han sido los deportistas que en los últimos años han dado visibilidad a los problemas de salud mental y que se han convertido en ejemplo de superación como es el caso de Ricky Rubio o Andrés Iniesta: "Al deportista le cuesta más pedir ayuda que a una persona normal, piden ayuda cuando ya están muy mal. El deportista necesita entrenar también su mente".

El Atlético ha dado ejemplo hoy lanzando su tradicional spot de Navidad, está vez como altavoz de la salud mental: "Me ha parecido maravilloso, se me ha puesto hasta la carne de gallina. Me ha parecido precioso pero habría añadido la coletilla de 'pide ayuda'. Para mí es la clave y en la asociación hacemos mucho hincapié en eso. En mi caso me faltó valentía para dar ese paso y poder ayudarme a mí y a mi hermana".