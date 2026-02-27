Joan Soler, responsable de la precampaña de Laporta: "El club está en el momento idóneo de afrontar un gran fichaje"

A poco más de dos semanas para las elecciones a la presidencia del Barça, Laporta parte como gran favorito frente a Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana. El, hasta ahora, presidente está mostrando un papel muy cercano con la gente en esta campaña en la que no le ha faltado cocinar o limpiar.
Joan Soler es el responsable deportivo de la precandidatura de Laporta y se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar el camino hacía las elecciones del 15 de marzo: "Estamos contentos porque está siendo realmente intenso y tenemos expectación. Los socios están reaccionando, hoy hemos hecho un evento en la sede que ha sido un baño de masas. El presidente Laporta es una bestia mediática, un tío encantador, un don de gentes y la gente le aprecia mucho. Es impresionante estar a su lado".
Joan se deshace en elogios a Laporta y también lo hace con Hansi Flick, el entrenador que ha cambiado el rumbo del Barça y que será una de las grandes bazas de su candidatura: "Tiene contrato y estamos encantadísimos con Hansi, le ha dado una estabilidad al equipo que espero que sea por muchos años".
En esta campaña hemos escuchado nombres propios como el de Harry Kane, que lo ha puesto sobre la mesa el candidato Vilajoana: "Si queremos ser rigurosos y serios en estas alturas de temporada no se puede hablar de jugadores. En estos momentos hablar de nombres es desestabilizar el equipo y es irreal. Es normal que en candidaturas se den nombres pero es para ilusionar al barcelonismo".
Lo que se preguntan los culés es si el club ya está preparado para afrontar el fichaje de una estrella del fútbol: "Uno de los objetivos cuando entramos fue arreglar el "estropajo" que nos dejaron y ahora podemos decir que el club está casi recuperado y en un momento idóneo para afrontar un gran fichaje. Aunque tiramos de casa, pero si no lo tenemos vamos a buscar en el mercado".
Como lo hiciera Laporta en las anteriores elecciones, la pancarta también ha sido protagonista de esta campaña pero esta vez de parte del candidato Ciria y con Messi como protagonista: "La no renovación de Messi fue por un tema económico que encontramos que ponía en peligro la estabilidad del club y que Laporta tuvo que elegir. Leo tiene contrato con Miami y nosotros hemos hecho un equipo joven, sería volver al pasado. Leo sabe que esta es su casa y podrá volver cuando quiera pero nosotros hemos tirado por otra línea".