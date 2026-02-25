Ángel Villacampa, entrenador del América femenino: "Nos llegó una alerta roja por narcoterrorismo, nunca lo había vivido en México"

México está viviendo una situación de extremada violencia que ha desatado el asesinato del narcotraficante 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del Ejército mexicano. El país está viviendo una ola de violencia en distintos puntos que ha desatado el miedo en todos sus habitantes.

Integrantes del CJNG han bloqueado carreteras, incendiado gasolineras y atacado sucursales bancarias, es por ello que la Embajada de España en México ha recomendado cautela a los ciudadanos españoles que residen en México. Allí vive un entrenador español, Ángel Villacampa, actual entrenador del América femenino, que ha contado en los micrófonos de Radioestadio Noche como se está viviendo esta situación: "Nos llegó que había alerta roja por narcoterrorismo, algo que no había vivido nunca aquí".

"Todo lo vivimos dentro del hotel de concentración en Guadalajara, donde estuvimos el domingo y lunes sin poder bajar ni a recepción. Esta mañana ya nos han dicho que podíamos regresar y hemos tenido una patrulla escoltándonos. La ciudad estaba vacía, no había nadie por las calles", explica. "Hay muchas noticias en torno al Mundial ya que México es una de las sedes", asegura.

Ángel entrenó al Atlético de Madrid, entre otros equipos españoles, y desde hace 2022 asumió este nuevo reto deportivo en México, donde convive en el vestuario con otra española como es Sandra Paños, ex portera del Barcelona.