Dr. González, sobre la lesión de Rodrygo: "Le doy mínimo 1 año para que el jugador vuelva en una buena versión"

Este martes hemos conocido la grave lesión que sufre Rodrygo Goes, que tendrá que ser intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotuna del menisco externo de su pierna derecha. Una lesión que dejará al brasileño fuera de los terrenos de juego en lo que resta de temporada que le obligará a perderse el Mundial con su selección.

Para valorar el alcance de la lesión se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el Doctor José González, Director Médico y fundador del Centro Médico Deyre: "Eso de que un jugador vuelva a los terrenos de juego en 9 meses es una quimera porque ahí volverá al 50% la realidad es que tiene que transcurrir mínimo un año para que vuelva recuperando su versión porque también está el factor psicológico como el meter la pierna".

Rodrygo llevaba desde hace años con una rotura parcial de ligamento y jugaba sabiendo que en algún momento que esto podría pasar: "Llevo 40 años en el fútbol y he visto infinidad de ligamentos cruzados, cuando un ligamento se rompe parcialmente y tiene molestias en el transcurso de los años quiere decir que se va a acabar rompiendo". Lo que ha sorprendido en el club es que ayer jugó frente al Getafe durante 30 minutos con el ligamento roto: "Él mismo ya sabe sus propias sensaciones que tiene ahí unas molestias que no le permite rendir al 100%, algo que también provoca el dolor".

Además, el Doctor ha valorado el parte médico que ha proporcionado el club sobre la lesión de Mbappé: "La información es totalmente opaca, el diagnóstico de esguince de rodilla no existe porque tiene nombre y apellido, hay muchos ligamentos. Creo que no especifican por lo que siempre pasa en el Real Madrid, es su política. Creo que el interés justo del futbolista es mantener el nivel de juego que pueda rendir y no se pierda el Mundial".

Todo esto llega en una temporada llena de cambios en el estatus médico del Real Madrid y con la vuelta de Pintus con la llegada de Arbeloa: "Lo que yo siempre he dicho es que hay que guardar un equilibrio entre entrenamiento, partido y descanso, si eso no se respeta hay lesiones. La pretemporada es para preparar al jugador y ahora los equipos grandes no lo hacen porque se ha convertido en dinero".