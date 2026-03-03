Ángel Torres anuncia su adiós al Getafe cuando acabe la reforma del Coliseum: "En 2028, hasta luego"

El presidente del Getafe, quien se pusiera al frente del club en el año 2002, ha anunciado en primicia en Radioestadio Noche que dejará la presidencia del club y en 2028 después casi tres décadas y con el Coliseum reformado como gran último proyecto.

En una noche histórica para el club madrileño tras la gran victoria conseguida por su equipo en el Santiago Bernabéu donde no ganaba desde el 2008, el presidente ha dado fecha a su fin al frente del club tras una exitosa etapa: "En el 2028 termino mi etapa de presidente, le he dado la palabra a mis hijos y a mi señora. Tiene que estar el campo hecho e inaugurado porque quiero que la gente lo disfrute".

Una notica que ha dado tras valorar esta valiosa victoria del conjunto azulón por la mínima en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que queda muy tocado tras sumar dos derrotas consecutivas en liga que le ha hecho perder el liderato y alejarse 4 puntos del Barcelona: "En campos como el Madrid se hace muy larga la segunda parte con un marcador tan corto. Son tres puntitos para el Getafe que nos hacen dar un salto importante en la clasificación. En 25 años en el fútbol profesional tenemos grandes noches".

"La derrota ante el Sevilla nos hizo mucho daño y hoy pasamos de los 30 puntos que es el primer objetivo. A seguir disfrutando y a ver si el año que viene estamos en Primera otra vez. Es un gran triunfo y un buen planteamiento", aseguró en Onda Cero.

También desveló lo que le dijo Florentino Pérez en el palco tras la victoria: "Florentino me ha dicho que tenía dos o tres bajas importantes pero eso no es excusa, nosotros también tenemos".

Ángel Torres no ve gran favorito para ganar LaLiga pero se decanta por un equipo: "El Barça y el Madrid están pinchando demasiado los dos, no hay ninguno que esté tan fuerte pero veo más fuerte al Barcelona. El Madrid sin el francés (Mbappé) está tocado de cara a portería. Creo que no hay que faltar el respeto a este equipo pero la realidad es que no se sabe a qué juega el Real Madrid. Perder dos partidos consecutivos en liga puede ocurrir pero no con los equipos que ha ocurrido".

El presidente que cambió la historia del Getafe

Ángel Torres llegó a la presidencia del Getafe en 2002 y tardó solo dos años en conseguir un histórico ascenso en 2004 para llevar al conjunto azulón a la élite del fútbol español.

Fue el primer ascenso a Primera División en la historia del club, una categoría que ha mantenido desde entonces, al margen de un breve descenso en 2016, aunque el equipo logró recuperar la categoría tan solo un año más tarde.

El mejor resultado histórico del Getafe en LaLiga llegó en la temporada 2018-19 con un histórico quinto puesto, quedando tan solo a dos puntos de alcanzar la Champions, bajo las órdenes de José Bordalás.

Bajo la presidencia de Ángel Torres, el equipo azulón ha jugado dos finales de Copa del Rey (2007 y 2008), cayendo en ambas ante el Sevilla y el Valencia.

El equipo también ha logrado en tres ocasiones clasificarse para competiciones europeas, haciendo su mejor papel en la temporada 2007-08, donde cayó en cuartos de final de la Copa de la UEFA ante el Bayern.

La última vez que el equipo azulón disputó competición europea fue en la temporada 2019-20, en la que eliminó al Ajax (semifinalista de Champions el año anterior) y cayó en octavos de final ante el Inter.