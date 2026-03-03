Enric Masip, sobre la denuncia de un socio a Laporta: "Ha sido juego sucio"

Quedan menos de dos semanas para el 15 de marzo, el día en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia del Barcelona y este lunes hemos conocido quienes serán los candidatos que han superado el mínimo de firmas para poder presentarse a las elecciones: Joan Laporta, Víctor Font y Marc Ciria. De esta forma el precandidato Xavi Vilajoana no llega al límite requerido.

En este día uno de los hombres de confianza y asesor del presidente Joan Laporta, como es, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar como llega el expresidente: "Lo veo intentando explicar todo aquello que nos ha costado en estos 5 años tras llegar al club en una situación pésima. Se le ha dado la vuelta en todo, el club está infinitamente mejor".

La realidad es que la diferencia entre las firmas de los grandes candidatos como son Laporta y Font, no ha sido tan grande como en otras elecciones a pesar de que Laporta parece el gran favorito: "Yo no mezclaría las cosas, la campaña que hace Laporta es porque él es así. Lo de los macarrones o el tractor, él en su vida normal hace esas cosas".

En esta precampaña el candidato Joan Laporta se vio envuelto en la polémica tras recibir una denuncia por parte de un socio que se dio de alta el día anterior de interponerla y que finalmente ha sido rechazada por la Audiencia Nacional: "Consideraba esto juego sucio, no tenía ninguna duda porque hacía semanas que circulaban cosas. Han intentado ensuciar y han conseguido el efecto contrario. Todo no vale".

Enric ha valorado la posible unión de fuerzas entre Víctor Font y Marc Ciria para hacerle oposición a Laporta: "Yo creo que una candidatura conjunta podría debilitar a alguien que ve que con sus propios argumentos e ideas no llega e intenta coger gente de muy diferentes ámbitos. Cuando dos se juntan porque tienen un mismo fin lo vería lógico, pero dos personas que no tiran por la misma línea lo vería raro pero todo lo que estén en los estatutos que se pueda hacer hay que respetarlo".

Este martes el Barça intentará remontar el 4-0 de la ida ante el Atlético de Madrid para asegurarse su plaza en la final de la Copa del Rey: "Es tremendamente difícil, este tipo de remontadas se hace muy pocas veces en la historia. Si creo que hay alguna opción pero es muy difícil. El resultado de la ida es muy contundente y muy duro pero si hay un equipo que puede remontar es el Barcelona. Le puedes meter 4 goles al Atlético de Madrid pero hay que intentar que no te meta ninguno".