Chus Mateo, sobre Ricky Rubio: "No cierra la puerta de volver a la selección"

La selección española de baloncesto continúa su camino hacía el Mundial de 2027. En esta ventana clasificatoria se enfrentarán a Ucrania en un encuentro en el que el equipo de Chus Mateo necesita ganar y seguir recuperando sensaciones tras un cambio generacional en la familia.

El seleccionador, Chus Mateo, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Hicimos una buena ventana y encarrilamos el inicio pero es un camino largo y sabemos que es complicado. Las lesiones nos han hecho daño y hemos tenido que buscar otro jugadores que nos van a dar muchas alegrías también, queremos hacer llegar y transmitir la ilusión".

Chus ha dado una lista en la que se ha notado la ausencia de Ricky Rubio que ya ha vuelto a la competición con normalidad: "No cierra en absoluto la puerta de volver a la selección pero tampoco es 100% seguro que lo vaya a hacer. Hay que dejarle sin agobios y sin presionarle, sabe que cuando quiera va a tener las puertas abiertas. Está en nuestro debe dejarle decidir, cuando y como despedirse de la selección".

Un cambio de ciclo al que se enfrenta nuestra selección tras una etapa exitosa de Scariolo que acabó con un decepcionante papel de España en el Eurobasket: "Pienso que tenemos que tener paciencia, que se cocinen a fuego lento y que cuando estén preparados den ese salto". Ahora el nuevo seleccionador se ha inmerso en el baloncesto de estrellas de la NBA con un viaje a Estados Unidos: "El baloncesto español y los entrenador españoles están en alta consideración en el extranjero".

Chus ha podido hablar con los equipos, empaparse del baloncesto de la gran liga y visitar a jugadores españoles: "Todos valoran mucho el baloncesto que se hace en España y tienen mucho respeto porque piensan que los jugadores españoles saben jugar al baloncesto, conocen el juego".