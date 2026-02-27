Olga Carmona, sobre la Liga F: "Las ligas extranjeras son más atractivas y competitivas, aquí se podría haber hecho más"

La selección española de fútbol femenino inicia su camino hacía la Copa Mundial Femenina de 2027, donde llegarán como vigentes campeonas del título. En los próximos días disputarán dos partidos contra Islandia y Ucrania de cara a la clasificación para la cita Mundial y una de sus capitanas, Olga Carmona, ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la actualidad.

Olga puso su nombre en la historia cuando nos convirtió con su gol en campeonas del mundo: "Yo fui la autora de ese gol pero el Mundial que hicimos fue de todas. Siempre se me recordará por eso. Me he visto muchísimas veces el gol. Con todos los nervios y tensión hay muchas cosas que no me acuerdo de ese partido".

La selección llega en un buen momento a esta cita tras ganar la Nations League con su nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez: "Estamos muy ilusionadas con el Mundial del verano que viene. Venimos de ganar pero el fútbol no tiene memoria, aunque las buenas vibras perduran". A esta convocatoria se ha sumado Misa, que ha recuperado su sitio en la portería del Real Madrid: ".Es una de las mejores porteras que podemos tener y estoy contenta de tener una madridista más en la selección".

Tras 5 años en el Real Madrid y siendo capitana, este verano Olga ha emprendido un nuevo reto en su carrera deportiva en el Paris Saint-Germain. Con tan solo 25 años ya ha conseguido muchos hitos y es algo que reconocerá este sábado la Junta de Andalucía galardonando a la sevillana con la medalla de oro de la Comunidad: "Estoy muy orgullosa, muy feliz y mi familia también. Estaban detrás de mi desde el Mundial y este año ha podido ser porque me han dado el permiso de poder ir".

"Estas noticias te dicen lo que estamos creciendo y donde estamos llegando. Me ha cambiado mucho la vida desde ese día", asegura. El fútbol femenino ha crecido mucho en los últimos años pero queda la sensación de que no se ha sabido aprovechar al máximo ese triunfo en el Mundial, por lo que cada vez más jugadoras están saliendo de la Liga F para jugar en otras grandes ligas de Europa.

Con este tema ha sido muy crítica Aitana Bonmatí, que ha reprochado la gestión y la competitividad de la Liga F: "Te diría que las ligas de fuera son más atractivas y competitivas. Yo diría que se podría haber hecho más por la liga cuando España ganó el Mundial. Después de años en el Madrid siendo capitana, mi decisión fue completamente personal por necesitar un cambio".

En su intenso camino en el fútbol femenino, su nuevo destino la coloca muy cerca de un gran referente del fútbol español como es Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain que le ha llevado a conquistar la Champions: "Tengo la ilusión de conocer a Luis Enrique pero todavía no he tenido la oportunidad. Me cae muy bien".

La jugadora ha tratado varios temas de la actualidad, entre ellos el del racismo vivido una vez más en el deporte con ese supuesto insulto de Prestianni a Vinicius, que de momento ha acarreado en la suspensión provisional de jugador argentino: "Eso no puede existir ni dentro de la sociedad ni del deporte y creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo".

Al final de la entrevista, Carmona ha contestado a preguntas cortas con interesantes respuestas como que Alexia es la mejor jugadora a la que se ha enfrentado, Marcelo fue su referente, prefiere ganar otro Mundial a una Champions y se ha mojado decantándose con otorgar el Balón de Oro a Mbappé frente a Lamine.