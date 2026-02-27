Dr. González, sobre la lesión de Mbappé: "Si a un jugador está jugando con dolor, lo que hace es alargar la lesión"

Kylian Mbappé no termina de recuperarse de la lesión que viene acarreando desde hace unos meses, el jugador más diferencial e importante del Real Madrid, que ya estaba entre algodones por molestias, recae de su lesión en la rodilla izquierda y está descartada su presencia en el próximo partido de liga, sin fecha de vuelta.

Para valorar el alcance de la lesión se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el Doctor José González, Director Médico y fundador del Centro Médico Deyre: "Las lesiones en el compartimento externo afortunadamente son menos graves, con tratamiento conservador pueden jugar sin ningún tipo de problema pero con algunas molestias y al final de temporada si sigue con molestias se hace una artroscopia para solucionar definitivamente el problema".

Al final de temporada se celebrará el Mundial 2026, un acontecimiento en el que el francés espera llegar al 100%: "Por ahí van los tiros, ahora no querrá tener un tratamiento agresivo para no estar tiempo parado y así poder llegar al Mundial. Si el ligamento externo está parcialmente roto tiene que ser que tenga una mínima lesión porque sino no podría haber jugado como ha jugado estos partidos".

"El jugador no se siente cómodo, no se puede mover con su agilidad habitual. El problema que tiene es para determinados movimientos agudos, es algo que le molesta y que psicológicamente también le está afectando", explica. "Lo he dicho muchas veces, en el Real Madrid ha habido numerosos casos de jugadores que no se han respetado los tiempos de curación de una lesión. Si a un jugador le duele y juega, lo que estamos haciendo es alargar la lesión", concluye.