JUEGOS OLÍMPICOS

Alejandro Blanco, antes del comienzo de los JJOO de invierno: "Viene gente que está en condiciones de luchar por las medallas"

La delegación española llega a esta gran cita rebosante de optimismo por el estado de forma de algunos de sus deportistas.

R.G.

Madrid |

Alejandro Blanco, antes del comienzo de los JJOO de invierno: "Viene gente que está en condiciones de luchar por las medallas" | Foto: Getty

Este viernes se ha celebrado la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina a los que la delegación española llega con ganas de hacer un gran papel.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos las previsiones de cara a estos Juegos.

"Vamos a tener unos buenos Juegos y espero que nuestros deportistas respondan a la preparación que traen y tengamos grandes alegrías", explica Blanco.

Y es que aunque España no haya sido históricamente uno de los países más importantes en estos Juegos de invierno, el estado de forma de algunos de nuestros deportistas invita al optimismo.

"Las federaciones han hecho un trabajo extraordinario (…) En determinadas modalidades viene gente que está en condiciones de luchar por las medallas. Se ha elevado el nivel", cuenta Blanco.

