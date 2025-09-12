Aunque les pueda parecer extraño... El planeta ya tiene más mayores de edad por placa tectónica que adultos con la mayoría de edad reconocida.

Casi 30 años después y Jesulín en esta canción sigue con un pie dentro y el otro fuera del burladero. De la misma manera se encuentra la curva demográfica nacional: nacemos menos, envejecemos más y las soluciones a esta descompensación ya ha tomado su tendencia: se prefiere aumentar la inversión en los que están por encima de los 65 años ralentizando a los recién llegados o los que puedan llegar a venir a este mundo.

En un planta sin hijos y cada vez más envejecido, generar productos y servicios diseñados para los mayores se postula ya como la próxima gran mina de oro. De aquí a 2050, se espera que la longevidad cree el mayor mercado sin explotar de toda la historia, pasando de 1.000 millones de consumidores mayores a 2.000 millones.

Un cálculo del presidente de la Coalición Global sobre el Envejecimiento que acabamos de conocer.

Un 21% de la población de la UE tiene más de 65 años, la burbuja no parece pasajera...

"Mira primero voy a ser cuidadora de animales, luego ya tendremos tiempo de limpiar la cocina. Luego seré jugadora de baloncesto, luego corredora de los olímpicos"

Y ahí está. Alba, tenía 5 años, tan nítidos como toda su proyección de vida personal y profesional. Ahora es una gran investigadora en ELA, pero entonces ya planteaba así de bien el peso invisible de la crianza en nuestro país.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de incoherencia. Cuidar a los que empiezan su vida no entra en los planes del sistema. Advertir la crianza como un asunto de quejas es perderse todo el horizonte. Para solucionar una cosa no debería ser obligatorio dejar de atender a otra y eso es lo que está ocurriendo.

Aullado de otra manera: no es que la conciliación sea un lujo, que ya lo es, es que aún no se garantiza como un derecho. Construir una sociedad de cuidadores, para dejar de cuidar de seres ilusionante como Alba, conduce todas luces a un Estado Mayor del Deterioro I-rre-ver-si-ble.