En un paso de cebra se dan casi todas las etapas de la vida y no solo la humana

Aunque pueda parecer extraño… En un paso de cebra se dan casi todas las etapas de la vida, y es de los pocos momentos del día en los que las dos partes de ponen de acuerdo para parar. He acechado atentamente y mientras paraba esta mañana en uno de esos pasos con el coche, sonaba en la radio…

"SUENA BOWIE"

David Bowie, iba bien para pensar en el despegue del día, hasta que enfocando un poco más veo que quienes están cruzando en ese momento se han parado justo delante. No hay semáforo. No pasa nada ni nadie más. Ellos parados. Uno muy apurado decide en vez de avanzar, dar varios pasos hacia atrás para volver al inicio de la acera y dejarme avanzar. El que no quería ir ni hacia delante ni hacia atrás o se estaba tomando su tiempo para decidir era su compañero de cuatro patas.

A la señal de haberse puesto de acuerdo, sintonizado, avancé para encontrar aparcamiento cerca y entonces el señor se disculpó por su amigo. Tuve así la sensación de que vivimos más es un espacio raro como el de la canción de Space Oddity y aterrizamos poco en lo que tenemos delante… Recordé entonces lo que Bowie pensaba sobre nuestra odisea actual como serían nuestros días de hoy en su idea de 1999. Y la forma de vida que imaginaba era…

"Una forma de vida alienígena."

Una forma de vida alienígena. ¡Año 1999!...Terriblemente emocionante. Tanto como la noticia que hoy conocemos sobre el imaginario de este mito del rock. Se ha descubierto en el ático nacional de Londres que el MAJOR TOM al que llaman desde Gran control en la canción, podría ser "un as británico de la aviación... el Mayor Tom Brough", quien además iba a estar involucrado en una artimaña de contraespionaje para simular unos alunizajes en la película que nunca llegó a rodarse de David.

Y ahí está. Major TOM, una vida de impacto que Bowie convirtió en parte de un tema que después de componerlo traspasaría todas las galaxias hasta el 2025. Estaba delante el manuscrito de esta historia, solo había que revisar y mirar con detenimiento.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de SOSIEGO. De de-sa-pre-su-ra-ción. Decía que en un paso de cebra se pueden medir las velocidades de las etapas de la vida. Podría haber acelerado, aparcado y pasar a lo siguiente. Y lo que sucedió es que aparqué y me sumé al paseo del viejo ‘GUTI’ que así se llama el perro que hoy me ha parado las ruedas

Aullado de otra manera: la vida extraterrestre ya se da en este planeta. Mirar hacia abajo antes que hacia delante es la tendencia cervical que hace perder constelaciones de humanidad y ratos únicos e inolvidables. La odisea de ir apresurado con GUTI tiene los días contados.