Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica: "La misión del disco es visibilizar a las compositoras"

Isabel Dobarro hacía historia el pasado 13 de noviembre en Las Vegas. La pianista gallega ascendía al olimpo de la música al conseguir el Latin Grammy 2025 al Mejor Álbum de Música Clásica por su primer disco en solitario, "Kaleidoscope". Un álbum en el que rescata del olvido a las compositoras silenciadas por la historia.

Hacía once años que un artista español no ganaba semejante distinción en esta categoría. El último en lograrlo fue Plácido Domingo.

Ahora, con 33 años y una carrera que comenzó a los tres, ella ha vuelto a conseguirlo. Ha cumplido un sueño. Su técnica elegante, expresiva e impecable y su curriculum de vértigo la han convertido en una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional.

Ha desarrollado su carrera concertística en EEUU, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Argentina, Italia, Portugal y España. Y su música ha sonado en los escenarios más prestigiosos del mundo, desde el Teatro Colón de Buenos Aires hasta el Carnegie Hall de Nueva York, la sala Rachmaninoff de Moscú o el Balassi Center en Bruselas.

Más allá del piano, la que ha sido nombrada “Mujer a Seguir en la Cultura”, también es abogada. Se graduó en Derecho por la UNED y obtuvo un certificado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard.

Su compromiso con la igualdad y la diversidad le han llevado a impulsar otros proyectos que unen las artes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y es que para Isabel Dobarro la música también puede ser una herramienta de transformación social.