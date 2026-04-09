Elisa Barral, directora general del hotel Palace: "Hoy en día el lujo tiene que ver con la experiencia, la parte material ha pasado a un segundo plano"

Entró en el hotel Palace cuando apenas tenía 26 años. Sus compañeros, entonces, la conocían como la "niña de los números". Ahora se ha convertido en la primera mujer en ser directora general de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. Elisa Barral siempre ha tenido claro que esto era lo suyo, "cuando entré sabía que mi camino estaba en la hotelería".

Alcanzar un puesto de esta responsabilidad no es algo que se consiga de la noche a la mañana, hay mucho trabajo detrás. "Pasé una parte en finanzas, otra en operaciones... Fui aprendiendo de los mejores al estar rodeada de un equipo extraordinario que me iba enseñando aquellas áreas de las que yo no sabía nada", ha explicado.

La suya es una profesión que engloba decenas de oficios. En el hotel Palace de Madrid cerca de 400 trabajadores forman una maquinaria que trabaja cada día buscando la excelencia. "Es un reto, pero tengo la suerte de contar con un equipo humano excelente, una combinación perfecta entre gente que lleva mucho tiempo y gente nueva", señala Barral.

El reto de dirigir un monumento

Fue en el mes de mayo del año pasado cuando Elisa Barral recibió la llamada que cambiaría su futuro. Buscaban a una persona para la dirección general de un hotel. Sin saber cuál era les dijo que no, no estaba buscando trabajo en ese momento. Todo cambió al escuchar el nombre del hotel, The Palace, a Luxury Collection Hotel. El lugar que había sido su casa durante tanto tiempo y en el que entró con apenas veintiséis años.

"Cuando pasaba por delante del hotel pensaba, algún día me encantaría volver como directora general", cuenta.

Ahora es la encargada de preservar un legado vinculado al lujo y la exclusividad. Dos conceptos que han cambiado a lo largo de las décadas y que hoy tienen que ver con la experiencia del cliente. "La parte material ha pasado a un segundo plano, la experiencia es alojarse en un edificio histórico", explica.

Refugio de escritores y artistas

El hotel se abrió en el año 1912 en la Plaza de las Cortes, en Madrid. Actualmente, está considerado Bien de Interés Cultural dentro del Paisaje de la Luz, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su interior, una gran cúpula con más de 1.800 cristales preside una entrada que ha recibido a algunos de los personajes más ilustres de la historia.

En su libro de huéspedes figuran desde Hemingway a Ava Gardner, pasando por Marie Curie o Picasso. Entre ellos también, Salvador Dalí y Federico García Lorca que escribió desde allí una carta pidiendo dinero a un amigo para prestárselo a Luis Buñuel.

El Palace fue el hotel más grande de Europa en su momento y el primero en España en ofrecer baño y teléfono en todas sus estancias. Entre las curiosidades que alberga su historia está el precio que pagó el primer huésped, solo siete pesetas valía una habitación.