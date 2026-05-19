Entrevista en Por Fin

Tierra... agua... Hablamos con los ganadores de los premios Luz Verde

Hablamos con los ganadores de los Premios Luz Verde

ondacero.es

Madrid |

El Premio LUZ VERDE Agua ha reconocido la labor de AEMS Ríos con vida: Adopta Un Río Palancia.

Ayuntamiento de Legarda: AdáptaTe – Proyecto comunitario para la adaptación climática en un entorno rural.

El Premio LUZ VERDE Tierra ha recaído sobre la Fundació Catalunya La Pedrera: Bioeconomía Forestal en los Pirineos – Bio for Piri

El Premio LUZ VERDE Aire ha sido para: La Red de Vencejos de Toledo: Vuela tu vencejo. Bodega Bosque de Matasnos: una isla sostenible en las Tierras Altas de la Ribera del Duero y Red Alimenta: Red Alimenta Toledo

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