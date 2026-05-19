Tierra... agua... Hablamos con los ganadores de los premios Luz Verde

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El Premio LUZ VERDE Aire ha sido para: La Red de Vencejos de Toledo: Vuela tu vencejo. Bodega Bosque de Matasnos: una isla sostenible en las Tierras Altas de la Ribera del Duero y Red Alimenta: Red Alimenta Toledo