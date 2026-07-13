Paco Castañares: "Si la vegetación hubiera estado limpia, como debería haberlo estado, no habría prendido fuego"

El incendio de Los Gallardos marca ya un antes y un después en la historia forestal de Andalucía. Las llamas han dejado al menos 13 personas fallecidas y han arrasado 7.000 hectáreas, una cifra que convierte este siniestro en la peor catástrofe forestal registrada en la comunidad.

La magnitud del fuego duplica de golpe el balance provisional de superficie quemada en Andalucía en lo que va de 2026, hasta alcanzar las 14.200 hectáreas. Cuando el incendio quede controlado, comenzará la evaluación de daños sobre el terreno, en una herida ambiental profunda y duradera para el patrimonio natural andaluz.

Paco Castañares es experto forestal y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (Aeefor)