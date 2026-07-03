Adriana Ugarte: "Creo que la inocencia es algo que va mucho con el individuo, no tiene que ver con el entorno"

Esta adolescente de camino a sus vacaciones de verano es Sara, interpretada por Adriana Ugarte en su debut ante la cámara, en 2001, en el corto ‘Mala espina’, de Belén Macías. Adriana tenía 16 años por aquel entonces, y el interés por la interpretación le venía de casa. Su madre escribía textos para cine y teatro y siempre la animó a formarse como actriz, aunque insistió en que no abandonada sus estudios de Filosofía y Letras. Y no le fue mal. Cinco años después de aquella primera experiencia ante la cámara, Adriana Ugarte entró por la puerta grande del cine con una nominación al Goya a mejor actriz revelación por ‘Cabeza de perro’…

Han pasado 20 años desde aquel momento y Adriana Ugarte no ha parado de trabajar. En cine, a las órdenes de directores como Mariano Barroso o Pedro Almodóvar, y en televisión, en series como ‘La señora’, ‘El tiempo entre costuras’ o ‘Heridas’.

En estas dos décadas ha crecido como actriz a la vez que la industria aprendía a tratar de una manera más amable a sus intérpretes y trabajadores, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Quizás por eso, hace un tiempo, decidió tomarse un respiro para repensarse y hacerse una pregunta: “¿Qué pasaría si de repente Adriana Ugarte no fuera actriz?”. Ahí se dio cuenta de que sería feliz, y entonces empezó a amar la profesión como nunca. Por eso, su primer proyecto tenía que ser algo especial, ilusionante, un desafío como intérprete.

Y ese proyecto es la película ‘Tal vez’, que se estrena el 10 de julio, donde Adriana interpreta a la legendaria trapecista Pinito del Oro, y su historia de amor con la escritora canaria Natalia Sosa Ayala…