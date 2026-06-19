Los 30 años de Florentino Fernández en televisión

¿Te acuerdas de Crispín Klander? ¿O de Lucas Grijánder?

30 años han pasado ya desde que descubrimos a Florentino Fernández, ‘Flo’, en televisión. Apareció como un torbellino a mediados de los 90, imitando a todo tipo de personajes.

Le venía de lejos, pues de pequeño ya le quitaba el volumen al telediario y doblaba a los presentadores. Y aunque seguro que habría hecho carrera como vigilante de seguridad o conductor de autobús, ese don le ha convertido en uno de los mejores humoristas e imitadores de nuestro país. Vamos, que, si quieres montar un concurso de talentos de imitación, tienes que contar con él…

Como cada viernes, esta noche tenemos una cita con ‘Tu cara me suena’, el talent show de Antena 3 en el que famosos como Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño o Sole Giménez se transforman e imitan a artistas míticos para tratar de impresionar a un exigente jurado que, en esta decimotercera temporada, está compuesto por Chenoa, Lolita, Ángel Llàcer y Florentino Fernández ‘Flo’, que de transformarse en otras personas sabe un poco.

30 años al menos en televisión. Y sí, también lo ha hecho en ‘Tu cara me suena’.