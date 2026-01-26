ESTO ES LO MÍO

Silvia Pérez, la profesora de Física que dejó la enseñanza para ser la séptima generación de carniceros en su familia

Desde el año 1840, la carnicería La Capsana en la localidad alicantina de Torremanzanas, ha sido regentada por la misma familia. Con la jubilación de sus padres, Silvia vio cómo este legado se podía perder por la falta de relevo generacional y no dudó en cambiar las aulas por la elaboración artesana de embutidos, su otra vocación.

Alejandra Carril

Madrid |

Silvia Pérez Sánchez es la séptima generación que regenta la carnicería La Capsana, en Torremanzanas. Esta localidad situada en la provincia de Alicante cuenta con cerca de 700 habitantes, la mayoría de ellos vinculados al ganado y a los cultivos de secano.

La familia de Silvia, en cambio, lleva desde el año 1840 creando una tradición en este municipio en torno a la venta y elaboración artesana de embutidos. Según los registros de la época, fue José Tolsá el primero en figurar como "cortante de carne". Desde entonces, han continuado de forma ininterrumpida gracias al relevo generacional. Algo que estuvo a punto de romperse a finales del año pasado.

Física, profesora y ahora carnicera

Silvia es licenciada en Física por la Universidad de Valencia, siempre le han gustado la investigación y las matemáticas. Al terminar los estudios empezó a trabajar como profesora en un instituto y ahí ha pasado la mayor parte de su vida hasta septiembre de 2025. Esta fecha marcó un antes y un después para ella. Con la jubilación de sus padres y de su prima, el comercio familiar estuvo a punto de quedarse sin relevo.

En ese momento, la alicantina se enfrentó al dilema de elegir entre la enseñanza o ponerse al frente de la carnicería. Cambiar un empleo estable, las aulas, los exámenes... por el obrador en el que creció viendo a sus padres crear todo tipo de productos cárnicos.

Finalmente, la vocación y llevarlo en su ADN, como ella misma cuenta, hizo que se convirtiera en la séptima generación al frente de La Capsana.

Ahora, desde allí, fomenta el valor del pequeño comercio y comparte a través de las redes sociales (@embutidosdelatorre) cómo elabora desde hamburguesas a diferentes tipos de sobrasada. Todo desde su obrador de forma artesanal.

Con ella conocemos cómo ha afrontado el cambio de profesión y cuáles son los secretos para llevarnos el mejor producto a casa cuando pasamos por la carnicería.

