Belorado, el pueblo radiofónico que lucha contra la despoblación

Está situado en Burgos, al pie del Camino de Santiago y se ha hecho famoso en los últimos meses por el caso de las monjas cismáticas. Es Belorado, que además de contar con un paseo de la fama en el que han dejado su huella personajes como Rosa María Calaf o David de GEA, cuenta con un Museo único en España, el Museo de las Radiocomunicaciones.

Una colección de 130 equipos de radiocomunicación que explica la historia de las comunicaciones desde el siglo pasado hasta nuestros días. Este museo, que se inauguró el Día de la Radio de hace 13 años, reproduce también la época histórica a la que pertenecieron estos aparatos. Así está ambientado un camarote de 1ª clase del Titanic, una sala de radio, la reproducción más grande de Europa de una trinchera de la Primera Guerra Mundial o el Checkpoint Charlie de Berlín, que fue el punto de control más famoso del Muro de Berlín, donde se puede visitar un carro de combate y un helicóptero de la época de Vietnam.

Una de las personas que ha tenido mucho que ver en la creación de este museo es Josemari García, un radioaficionado que además es el concejal de Repoblación de Belorado. Él comenzó siendo radioaficionado en 1980. Tenía una emisora en Bilbao y otra en el páramo castellano. Llegó a hacer concursos con EEUU y los fines de semana salía al monte con otro grupo de radioaficionados para, desde una ermita, hacer sus contactos.

Hace ocho años que lo dejó porque ahora está inmerso en otra tarea donde la comunicación también juega un papel esencial para crear comunidad. Él es el único concejal de España dedicado a tiempo completo a la repoblación e integración. Lleva seis años en el cargo y ha conseguido atraer a más de cien familias al pueblo.

Él mismo se encarga de atraer, acompañar y dar la bienvenida a los nuevos habitantes. Ahora Belorado ya no aparece en los mapas de la despoblación. Tiene 1.861 habitantes y hasta una lista de espera de nuevos pobladores.