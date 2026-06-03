Tu basura, mi tesoro: la revolución silenciosa del consumo
"¿Cómo aprovechar lo que otros tiran?” o “La basura de tu vecino, ¿un auténtico tesoro?”, son algunos de los titulares con los que abordamos el reportaje de esta semana. Los expertos aseguran que, si continúa el crecimiento tanto en población como en consumo de nuestra sociedad, la situación llegará a un punto que se convertirá en insostenible. En España se generan más de 112 millones de toneladas de residuos al año, cada uno de nosotros, una media de 1,2 kg al día, se recicla aproximadamente un 41-45 por ciento y sólo el 7 por ciento de los materiales provienen del reciclaje. Somos una economía mayoritariamente lineal (de usar y tirar), pero no está todo perdido. Hablamos de ello con Manuel Guerrero, director de la Fundación Economía Circular, Alejandro Zonno, director en España de Keune Haircosmetics y Andrea García, convencida de los beneficios de las segundas oportunidades de los objetos.