Antonio Villarreal analiza la figura del tertuliano: "La magia está en que el oyente nunca escuche un silencio"

Es historia de la radio: el zapatazo de Norma Duval a Jimmy Giménez Arnau en la tertulia de ‘Protagonistas’ de Luis del Olmo en Onda Cero en 1993 fue una especie de momento fundacional de la tertulia moderna en España. Y es que hubo un tiempo, no hace tanto, que en España no existían las tertulias.

Evidentemente, eso de hablar de política en la televisión o la radio durante el franquismo no se veía muy allá, pero llegó la democracia y, poco a poco, las mesas de los programas de actualidad se empezaron a llenar de catedráticos, directores de periódico y eruditos varios para hablar de política, de sociedad. Al principio eran espacios alternativos en las parrillas de las televisiones y las radios, y ahora, a todas horas, hay una tertulia en las principales cadenas de este país.

El periodista Antonio Villarreal ha contabilizado 314 tertulianos en los medios de comunicación en España. Él ha trabajado como periodista científico en varios medios y se especializó en esta materia en Estados Unidos con una beca Fulbright, fue jefe de reportajes en El Confidencial, y ha ganado premios nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación. Y ahora se ha sumergido de lleno en el mundo de las ‘mesas camilla’ con ‘Tertulianos: un viaje a la industria de la opinión en España’.

"Tienen una habilidad especial para volcarse sobre sus agendas", explica Villarreal sobre los tertulianos. Acompañando en la mesa junto a Isabel Lobo, Ignacio Varela añadió que, para él, hay tres tipos de personas en las mesas de tertulia: "Los que hablan de lo que saben, los que saben de lo que hablan y los que no saben de ninguna de las dos cosas".