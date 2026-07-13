Alejandro Vergara: "La pintura es capaz de sorprendernos constantemente"

Él tiene el don de hacer atractivo cualquier tema del que hable. Su manera de explicar el arte –pausado, reflexivo, sin artificio y profundamente pedagógico– ha hecho que se convierta en un fenómeno viral en las redes sociales del Museo del Prado. Su contenido acumula miles de visualizaciones y es compartido por una comunidad cada vez más fiel. (El Museo del Prado tiene más de un millón cuatrocientos mil seguidores en Instagram y más de seiscientos mil en Tik Tok).

Alejandro Vergara es jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del museo y uno de los mayores expertos del mundo en Rubens. Lleva casi tres décadas recorriendo los pasillos del Prado y siendo el cicerone de figuras tan ilustres como Bill Clinton, Ron Wood (guitarrista de los Rolling Stones), Madonna, Leonardo DiCaprio o Ridley Scoott.

En breve dejará su cargo como conservador para dirigir un canal de entrevistas en la web del museo: “Pensar el Prado”, un espacio que invita a profundizar en la relación personal con el arte a partir de preguntas profundas como ¿qué tipo de conocimiento nos aporta el arte? o ¿por qué determinadas obras adquieren valor con el paso del tiempo? Un historiador, un novelista y un filósofo (Alva Noë) han sido los primeros en conversar con él.

Desmitificar y comprender es la obsesión de este historiador del arte, que cuando habla en Youtube o en Instagram “no quiere bajar a donde está la gente, sino llevar a la gente a donde está él”: Al terreno de la conversación y la reflexión.