Javier Cámara: "El Festival de Cine de San Sebastián de este año es extraño pero lo valoro positivamente, la cultura sigue viva

El festival de Cine de San Sebastián llega a su fin en un año complicado para los festivales y espectáculos por la crisis del coronavirus. "El olvido que seremos", dirigida por Fernando Trueba, será la película que clausurará la 68 edición del festival esta misma tarde. Y en 'Por fin no es lunes' hablamos con su protagonista, Javier Cámara.

Entrevista en 'Por fin no es lunes'

Javier Cámara, protagonista de la película "El olvido que seremos" dirigida por Fernando Trueba, nos habla en 'Por fin no es lunes' de lo que ha supuesto para él esta interpretación. "Leí la novela tres años antes y que me que llamaran para esta historia, me pareció un sueño y, a la vez, un reto" nos cuenta.

La película que protagoniza Cámara es una adaptación de la novela homónima que Héctor Abad Faciolince escribió sobre su padre.

El largometraje narra la historia de Héctor Abad Gómez –padre del autor de la novela–, un médico y activista en pro de los derechos humanos en Medellín en los años 70.