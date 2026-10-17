David Marshall, escultor e hijo predilecto de Benahavís: "Conocí a Robert Redford cuando todavía era un chico como nosotros"

La vida de David Marshall parece reunir historias suficientes para protagonizar una novela de aventuras. Nacido en Canadá, emprendió un viaje por Sudamérica cuando tenía 20 años y terminó instalándose en Andalucía, donde fue construyendo una trayectoria profesional que acabaría llevándole al mundo de la escultura. Hoy es hijo predilecto de Benahavís, municipio malagueño al que está vinculado desde hace décadas.

Durante su conversación con Carles Lamelo en 'Onda viajera', Marshall ha recordado que su primer gran viaje fue una decisión impulsada por las ganas de vivir nuevas experiencias. Después de pasar dos años en Canadá trabajando para reunir dinero, decidió emprender la aventura. "Parecía una aventura interesante", ha explicado al recordar qué le llevó a ponerse en camino.

Benahavís | Pixabay

De Colombia a la Costa del Sol: una vida de aventuras

El recorrido por Sudamérica le llevó hasta Colombia, donde tuvo que buscar distintas formas de salir adelante. Entre sus experiencias figura el trabajo en un barco que transportaba mercancías entre Santa Marta y Cartagena. "Era una manera de hacerlo", ha explicado al recordar cómo resolvía los problemas que encontraba durante el viaje.

Su estancia en el país sudamericano también estuvo marcada por empleos muy diferentes. Marshall ha contado que trabajó en una planta termoeléctrica en la que realizaba labores de soldadura y actuaba como intermediario entre los trabajadores estadounidenses y los operarios locales. Más adelante, cuando tuvo la oportunidad de marcharse a Vietnam por motivos laborales, decidió no hacerlo y se trasladó a Medellín, donde montó una escuela de idiomas.

Su llegada a España le permitió descubrir una Costa del Sol muy diferente a la actual. Marshall ha recordado que, cuando vivía en Mijas, el turismo todavía tenía una presencia mucho menor. Como ejemplo, ha relatado que el alcalde invitó a los extranjeros residentes en la localidad a una cena de Navidad en la que, según recuerda, se reunieron ocho personas.

Posteriormente, se estableció en Benahavís, donde nacieron sus hijos y donde ha desarrollado buena parte de su vida. Al preguntarle por su trayectoria, el escultor ha restado importancia a las dificultades y las experiencias acumuladas. "Tuve que buscar la vida", ha resumido, al explicar que necesitó encontrar sus propias oportunidades profesionales.

Robert Redford, el tenis y una escultura sin escuela de Bellas Artes

Entre las anécdotas que ha compartido durante la entrevista figura su encuentro con Robert Redford, con quien coincidió en un grupo de tenis. Marshall ha recordado que, cuando le preguntó a qué se dedicaba, el actor le respondió que trabajaba en el cine. En aquel momento, según ha relatado, todavía no lo identificaba con la estrella internacional en la que acabaría convirtiéndose.

"Otro chico como nosotros, otro loco", ha comentado al recordar aquella etapa. La anécdota refleja el ambiente de una Costa del Sol que atraía a personas de procedencias y profesiones muy distintas, cuando la zona comenzaba a desarrollar su proyección internacional.

Su camino hacia la escultura tampoco siguió una trayectoria académica convencional. Marshall no pasó por una escuela de Bellas Artes y fue desarrollando su actividad artística mientras exploraba distintas oportunidades profesionales. Antes de centrarse en las esculturas, trabajó en diseño para otros profesionales, una actividad que le permitió sostener su taller y continuar con su vocación creativa.

Ahora, su trabajo se prepara para dar un nuevo paso con una exposición prevista para 2027 en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Según ha explicado, llevará algunas esculturas y recuperará también parte de los diseños que realizó durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. "Pero ya no, ya solamente hago esculturas", ha señalado al describir su etapa actual.

La entrevista ha permitido conocer la trayectoria de un artista cuya carrera se ha construido lejos de los caminos habituales. De Canadá a Colombia y, finalmente, a Andalucía, Marshall ha convertido los cambios de rumbo en parte de su historia personal y profesional.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Benahavís.