Scott Marshall, concejal de Turismo de Benahavís: "Tenemos cultura, deporte, gastronomía y naturaleza"

Benahavís es uno de esos destinos donde la naturaleza se prodigó, dejándonos parajes y actividades con las que disfrutar en compañía. Bien lo sabe su concejal de Turismo, Scott Marshall, que ha explicado cómo Benahavís apuesta por la diversidad de su oferta turística para atraer a visitantes con intereses diferentes. Cultura, deporte, gastronomía y naturaleza forman parte de una propuesta que busca aprovechar los recursos del municipio durante todo el año. Así lo ha explicado Scott Marshall en 'Onda viajera', donde ha destacado las posibilidades que ofrece esta localidad malagueña.

"Tenemos cultura, deporte, gastronomía y naturaleza", ha resumido el concejal, que también ha hecho hincapié en la programación cultural impulsada en los últimos años. Según ha explicado, el municipio cuenta con actividades dirigidas a distintas edades y algunas representaciones teatrales se ofrecen en inglés para atender también a la población extranjera residente.

La naturaleza y el deporte, entre los atractivos de Benahavís

Vista de Benahavís | Ajuntamiento de Benahavís

El entorno natural es uno de los elementos que distinguen la oferta turística del municipio. La proximidad de la serranía permite combinar la estancia en el pueblo con actividades al aire libre, desde recorridos en bicicleta eléctrica hasta rutas por caminos, pinares y arroyos.

"Como estamos en mitad de la naturaleza, una ebike y en tres minutos estás en la sierra", ha señalado Marshall durante la entrevista. El concejal ha destacado así la facilidad para acceder a los paisajes de la zona y disfrutar de distintas experiencias sin alejarse demasiado del núcleo urbano.

El deporte también ocupa un lugar destacado. Benahavís recibe a equipos de fútbol de primer nivel y selecciones que eligen la zona para sus concentraciones. Marshall ha mencionado al Manchester City, el Tottenham y el Bayern de Múnich entre los clubes que han pasado por el municipio. "Nos hemos acostumbrado, la verdad", ha reconocido al referirse a la presencia de estos equipos.

A esta actividad se suma el trial. El concejal ha explicado que la serranía reúne características adecuadas para practicar esta disciplina, con piedras, ríos y antiguas veredas que permiten recorrer distintos puntos del entorno. Además, ha recordado su vinculación personal con este deporte: "Mi padre ha hecho trial toda su vida y yo empecé a hacer trial con cinco o seis años".

Durante la conversación también se ha hablado de la previsión de acoger el Campeonato del Mundo de Trial el próximo año, una cita que contribuirá a reforzar la vertiente deportiva del municipio. Marshall ha relacionado el atractivo del terreno con los antiguos caminos utilizados para transportar madera y carbón entre Benahavís y la serranía de Ronda.

Una escuela de hostelería con tres meses de lista de espera

La gastronomía es otro de los pilares de la oferta turística local. Uno de sus referentes es la Escuela de Hostelería Hispano Árabe, cuyo restaurante permite a los estudiantes poner en práctica lo aprendido durante su formación, tanto en cocina como en sala.

Marshall ha destacado la calidad de la enseñanza y la evolución de los alumnos a lo largo de sus estudios. El restaurante abre a partir de mediados de octubre y, según ha explicado el concejal, "tiene una lista de espera de tres meses". Durante la entrevista también ha mencionado precios de 35 y 55 euros, vinculados a las distintas propuestas gastronómicas del establecimiento.

El trabajo de la escuela, ha añadido, tiene repercusión más allá de sus propias instalaciones. Los conocimientos y las técnicas que adquieren los estudiantes contribuyen a enriquecer la oferta de los restaurantes y hoteles de la zona. "Siempre que vas están inventando algo nuevo", ha comentado al describir la creatividad de las propuestas que se elaboran en el centro.

La gastronomía también se utiliza como herramienta educativa y solidaria. Marshall ha destacado las actividades de Chefs Fools for Children, una iniciativa en la que participan cocineros que imparten talleres a niños de colegios del municipio. El objetivo es acercarles a una alimentación saludable y despertar su interés por productos variados.

Una agenda cultural para diferentes públicos

Ermita de Benahavís | Ayuntamiento de Benahavís

La programación cultural completa la oferta turística de Benahavís. El concejal ha destacado el trabajo del equipo municipal para mantener una agenda variada, que incluye representaciones teatrales y actividades pensadas para públicos de diferentes edades.

La presencia de residentes extranjeros también se tiene en cuenta en esta programación, con algunas obras en inglés. Marshall ha subrayado el esfuerzo que hay detrás de la selección de espectáculos y la posibilidad de acercar al municipio propuestas culturales de distintos ámbitos.

La combinación de estas actividades con el deporte, la gastronomía y el entorno natural permite a Benahavís ofrecer alternativas tanto a quienes buscan experiencias al aire libre como a quienes prefieren disfrutar de la cocina local o de las propuestas culturales.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Benahavís.