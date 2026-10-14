'Onda viajera' descubre Benahavís, un refugio de naturaleza, senderismo y gastronomía en Málaga

Este sábado 17 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, Carles Lamelo y todo el equipo de Onda viajera estarán en directo desde el salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís, en la provincia de Málaga. Una cita para descubrir un destino que invita a disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad.

Benahavís ofrece al visitante un entorno de parajes singulares, rutas para los aficionados al senderismo y propuestas vinculadas al golf. Su oferta gastronómica completa una escapada que combina actividad al aire libre y buena mesa.

Vista de Benahavís | Ajuntamiento de Benahavís

Naturaleza y turismo activo en Benahavís

El programa se adentrará en las posibilidades turísticas del municipio y su entorno de la mano de Scott Marshall, concejal de Turismo, que repasará los atractivos de Benahavís y las experiencias que ofrece a quienes lo visitan.

Para conocer de cerca las actividades al aire libre, Carles Lamelo conversará con José Moreno, director y guía profesional de TUUR. También participará Enrique Domínguez Uceta, que ayudará a descubrir el paisaje y el entorno de Benahavís.

Ermita de Benahavís | Ayuntamiento de Benahavís

Arte, gastronomía y protagonistas locales

El escultor David Marshall, hijo predilecto de Benahavís, compartirá su visión del municipio y su trayectoria artística. La gastronomía también tendrá un lugar destacado con Paco Mena, conocido como 'El Chico', propietario de la Bodeguita El Chico.

Irene González y Ángel Martínez Bermejo acompañarán al equipo en esta edición especial, que acercará a los oyentes diferentes maneras de disfrutar de Benahavís.

Calle de Benajhavís | Ayuntamiento de Benahavís

Onda viajera, en directo desde Benahavís

Este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, descubre Benahavís con Carles Lamelo y todo el equipo de Onda viajera, desde el salón de actos del Ayuntamiento.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web, la app, y en nuestro canal de YouTube.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Benahavís.