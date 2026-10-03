José Luis Martínez Guijarro reivindica el peso del vino y las cooperativas frente a los retos del campo manchego: "Son la columna vertebral del sector agroalimentario de la región"

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reivindicado el peso estratégico que tiene el sector vitivinícola de su región y lo ha hecho durante el programa especial que Onda Agraria ha realizado desde la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario Bodegas Campo Reales de El Provencio (Cuenca), con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha en Onda Cero.

Favorable evolución del sector en los últimos años

Martínez Guijarro ha puesto en valor la evolución tan favorable que ha tenido el sector durante los últimos años gracias a las importantes inversiones que ha realizado para mejorar la calidad de la producción. También ha hablado de la apuesta "muy clara" que han hecho por la internacionalización y de cómo, "en los momentos de máxima dificultad desde el punto de vista económico", esa internacionalización hizo que se pudiese "capear" la crisis mucho mejor, ya que "el nivel de exportaciones" ha alcanzado un incremento del 80% en los últimos diez años.

Además, ligado a esto, ha destacado la creación de 14.000 puestos de trabajo y cinco puntos más del PIB ligados al sector agroalimentario: "Creo que la apuesta por la calidad y la internacionalización son las dos señas de identidad del sector en estos últimos años".

Retos y oportunidades del sector vitivinícola castellanomanchego

Respecto a los retos y las oportunidades que enfrenta el sector, el vicepresidente ha destacado que unos muy importantes son "el incremento de los costes" y la PAC, "una de las grandes incógnitas que tenemos" y cuyo primer acuerdo se pretende cerrar en el Consejo de Ministros de Agricultura del mes de octubre: "Es fundamental para el sector agrario en su conjunto y para el sector del vino que se garantice una PAC que dé respuesta a las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Hay que seguir avanzando en la modernización de nuestras bodegas, en restructuración, en adaptación de los viñedos ante el cambio climático que lo tenemos ya en nuestro territorio. Hay retos muy importantes de cara a futuro, pero tengo mucha confianza en el sector".

Otro de los retos a destacar es el demográfico y el despoblamiento. Martínez Guijarro ha asegurado que desde la Junta apuestan por la incorporación de los jóvenes al sector agrario —una de las claves a futuro—, ya que es un sector muy envejecido: "La garantía de futuro es que hay que hacer una apuesta clara por rejuvenecer el sector y para eso es imprescindible que se incorporen jóvenes y, para ello, es imprescindible que se mantengan las ayudas de desarrollo rural que están ligadas a la PAC. Apoyarlos para la adquisición de maquinaria, toda inversión que hay que hacer en tierras. Hay que estar acompañando al sector".

Mercosur como una oportunidad

Respecto a los tratados de libre comercio y cómo se ven estos desde Castilla-La Mancha, el vicepresidente de la Junta ha considerado que el acuerdo con Mercosur puede convertirse en una "oportunidad" para los principales productos de la región como el vino, el aceite y el queso: "Tener la posibilidad de exportar en unos años a esos países sin que haya aranceles". Martínez Guijarro ha afirmado que hay que saber "aprovechar" esta oportunidad y se ha mostrado convencido de que los sectores del vino o el aceite lo van a hacer con "mucha facilidad": "Ya estamos presentes en muchos de estos países de Mercosur, pero ahora podemos potenciar este nivel de exportaciones".

Lucha contra la despoblación

Sobre cómo afrontan el problema del despoblamiento, el vicepresidente afirma que es un "problema estructural" de amplias comarcas de la región y que ellos lo afrontan con un planteamiento de un pacto regional para luchar contra él que terminó en la "aprobación de una ley de medidas pionera" para garantizar la prestación de servicios públicos en los pequeños municipios de la región o que incentiva todavía más las actividades empresariales en estas zonas: "Las ayudas en materia de fomento de la calidad agroalimentaria en nuestra región incorporan discriminación positiva hacia las empresas agroalimentarias que están en estos pequeños municipios".

Pero no solo eso, sino que también ha asegurado que se ha utilizado la "política fiscal", la primera vez que se usa para luchar contra la despoblación: "Después de cinco años de aplicación de la ley y de la estrategia que la acompaña, empezamos a ver datos positivos en el horizonte" porque "hay más de 4.000 personas en las que ha crecido la población y, lo más importante, que el saldo migratorio es positivo porque el crecimiento vegetativo de estas zonas va a ser negativo durante muchos años".

"Por lo tanto, hay puntos positivos y se ve la luz al final del túnel, pero hay que seguir manteniendo las actuaciones porque las políticas frente a la despoblación son para el medio y largo plazo, hay que mantenerlas y para ello es fundamental el pacto político, el pacto social, el compromiso de todos los agentes sociales y económicos de seguir manteniendo este tipo de actuaciones", ha afirmado.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.