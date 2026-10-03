Carlos David Bonilla, presidente de la D.O. La Mancha y de Bodegas Campos Reales: "La bodega actúa como motor de desarrollo rural en esta población"

Bodegas Campos Reales se ha consolidado como uno de los principales motores económicos y sociales de El Provencio (Cuenca), lugar donde se realiza el programa especial de Onda Agraria con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha en Onda Cero.

3.000 hectáreas de viñedo y 400 familias

El presidente de la D.O. La Mancha y también de las Bodegas Campos Reales, Carlos David Bonilla, le ha explicado a Pablo Rodríguez y Soledad de Juan que la cooperativa cuenta con unas 3.000 hectáreas de viñedo y agrupa a alrededor de 400 familias, además de dar empleo fijo durante todo el año a más de 30 trabajadores y alcanzar una facturación de 17 millones de euros. "Es la mayor empresa local que tenemos en el Provencio", ha destacado Bonilla, que ha subrayado la importancia de la bodega para mantener la actividad agrícola y favorecer la economía local del municipio.

Bonilla ha señalado que la cooperativa permite mantener explotaciones familiares pequeñas y contribuye a fijar población en el medio rural: "La bodega actúa como motor de desarrollo rural en esta población", ha afirmado, para después poner en valor su apuesta por la modernización, la conservación del patrimonio y el impulso del turismo rural a través de la hospedería vinculada a la bodega.

"Se impulsa también el turismo rural"

"Son explotaciones pequeñas, pero es una gran fortaleza el poder tener detrás una cooperativa como la que tenemos, que conserva también el patrimonio, conserva tradiciones y, sobre todo, desde aquí también se impulsa el turismo rural con esta hospedería. También eran los inicios de esta bodega y hoy se ha transformado en un hotel, en una hospedería donde también podemos impulsar desde ahí nuestros vinos con el consumo de ellos y por la visita que se puede hacer a la bodega", ha explicado.

La clave del éxito de Bodegas Campos Reales

Por su parte, la gerente de Bodegas Campos Reales, Ana Ballesteros, ha contado que la "clave del éxito" de las bodegas consiste en combinar el origen cooperativo con una visión empresarial moderna: "Campo Real mantiene su compromiso con los socios y con el territorio, pero al mismo tiempo, lleva muchos años apostando por la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la combinación de vinos embotellados con nuestra propia marca".

"En resumen, el éxito está en la tradición, en la comercialización, en la cooperación, en la calidad y en la innovación, en trabajar, trabajar. Renovarse o morir", ha dicho.

Producción y comercialización

La cooperativa produce alrededor de seis millones de botellas y comercializa sus vinos en más de 20 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Japón, México, Bielorrusia, Ucrania y República Checa. Y se exporta una parte muy importante de la producción, mientras que el resto se distribuye en el mercado nacional.

Carlos David Bonilla ha explicado que, entre las particularidades de los vinos de la Mancha conquense, se encuentra que están marcados por un clima más fresco, una mayor altitud y una maduración más lenta. Además, según su opinión, estas condiciones tan específicas aportan a los vinos una acidez más marcada, mayor frescura, perfiles más frutales y una mayor estructura, que es "lo que quizá diferencia a los vinos conquenses del resto de los vinos de la Denominación de Origen".

El principal reto a futuro: garantizar el agua

De cara al futuro, Bonilla ha señalado que el principal reto es garantizar el acceso al agua para que pueda seguir funcionando gracias al relevo generacional: "El Provencio es una tierra muy arenosa que necesita del agua. Si no la tenemos, difícilmente vamos a poder seguir en esta dinámica en la cual tenemos futuro por la comercialización que a lo largo de los años hemos tenido".

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.