Alsina analiza en Espejo Público la citación en el Supremo del exgerente del PSOE: "Es una buen oportunidad para el partido"

El cambio de hora y la investigación judicial en torno al caso Ábalos centraron la conexión semanal entre 'Más de Uno' y 'Espejo Público' Carlos Alsina y Susanna Griso compartieron reflexiones sobre los efectos de la modificación horaria y sobre la citación del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, en la causa que instruye el juez Leopoldo Puente.

Así resumió Alsina las principales cuestiones del día:

El debate sobre el cambio de hora

Alsina reconoció con humor que cada año fracasa en su intento de explicar el cambio de hora. "Solo por eso —dijo— yo sería partidario de dejar la misma hora todo el año". Desde el plató de Espejo Público, Susanna Griso advertía que, si se mantuviera el horario de invierno, en Barcelona amanecería en julio a las cinco de la mañana y a las ocho y media ya se notaría un calor sofocante.

El comunicador recordó que Pedro Sánchez ya convocó en 2019 un grupo de expertos para analizar el asunto y que la conclusión fue mantener las cosas como están, ante la falta de consenso científico. "No hay una posición unánime de la ciencia", explicó Alsina. "El cambio horario, que se remonta a las Cortes de Cádiz, pretende simplemente acompasar la actividad humana con la salida del sol".

Según el periodista, mantener un solo horario todo el año obligaría a que el proceso fuera inverso y cambiaran los horarios laborales y de los programas de televisión y radio según la estación. "Sería un caos", bromeó. También recordó que, si se mantuviera el horario de verano, en ciudades como A Coruña amanecería a las diez de la mañana en enero, lo que demuestra que la medida sigue teniendo sentido para adaptarse a las estaciones.

La citación de Moreno Pavón y el caso Ábalos

Ambos presentadores también abordaron nuevo paso judicial del caso Ábalos. Alsina recordó que el juez Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a Celia Rodríguez, trabajadora de Ferraz mencionada en los mensajes de Koldo García como encargada de preparar sobres con dinero en efectivo para el exministro.

Según Alsina, esta citación puede ser "una buena noticia para el Partido Socialista", porque da la oportunidad de explicar al juez para aclarar los descuadres detectados en los ingresos excesivos de Koldo García y José Luis Ábalos. "El juez quiere saber —explicó— si el dinero que manejaban Koldo y Ábalos procedía, total o parcialmente, del partido, y por qué no figura en la documentación oficial".

Susanna Griso añadió que algunos medios apuntan a que Moreno Pavón era "bastante flexible" con los pagos en metálico y que eso podría explicar parte del descontrol. "Si así fuera —respondió Alsina—, el problema estaría más en la contabilidad de gasto del partido que en los ingresos personales de Ábalos o Koldo", no obstante resalto que para hablar de financiación irregular habrá que observar los ingresos del PSOE.

Alsina comentó también las diferencias entre los actuales dirigentes del PSOE respecto a los gastos de representación. Mientras el ministro Óscar Puente aseguró la semana pasada en Onda Cero que en Transportes se siguen liquidando gastos en metálico, algunos documentos publicados por La Razón muestran que la Intervención General del Estado autorizaba esos pagos por transferencia.

"Si la Intervención pagaba por transferencia, hay algo que no encaja", señaló Alsina, subrayando la necesidad de esclarecer cómo se gestionaban realmente los fondos en el ministerio y en el partido. También repasó las declaraciones de otros dirigentes socialistas, como Pilar Alegría y Óscar López, que evitaron reconocer haber cobrado en efectivo.