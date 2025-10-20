Rafa Latorre sobre el Caso Ábalos: "El Supremo ya rastrea el dinero 'en metálico' en la sede del PSOE"

Corría 1852 cuando un joven militar de origen peruano, Luciano de Murrieta, regresó a España tras servir a las órdenes del general Espartero. Al instalarse en Logroño, descubrió que el vino que allí se hacía se vendía a granel, sin regularidad ni fama, y que la mayoría de los cosecheros lo consideraban un simple alimento, no una obra de arte.

Murrieta había conocido en Burdeos las técnicas de crianza en barrica y el comercio ordenado del vino, y decidió introducir esa revolución en La Rioja. Pero nadie le creía. Los campesinos pensaban que envejecer el vino era una pérdida de tiempo: "el vino es para beber, no para guardar", le decían.

Les hablamos hoy desde Briones y desde un edificio que es un prodigio, que es el Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

Es un lugar que ha dinamizado toda la región, porque no se crean ustedes que esto del turismo vinícola viene de tiempo, que con Luciano de Murrieta ya la gente iba a visitar bodegas por ahí.

El cambio de horario como medida disuasoria de los escándalos del Gobierno

Dadas las circunstancias, Pedro Sánchez sería capaz de proponer adoptar el huso horario de Nueva Zelanda con tal de desviar la atención. Lo digo porque esto del cambio de hora suena demasiado improvisado.

Si en 2019 ya lo intentó Juncker y lo dejaron porque era un debate precipitado. Pero ya les digo que con tal de no hablar de lo que vamos a hablar, Sánchez sería capaz de adoptar el calendario maya y las festividades hindúes.

El juez puente cita a testigos sobre el pago en efectivo en el PSOE

Un día antes de que él comparezca en la investigación del Senado, un día antes, el juez Leopoldo Puente va a interrogar al que fuera gerente del PSOE. Uno de esos cargos a los que se premió con uno de los mejores sueldo que puede ofrecer la administración, presidente de ENUSA, de la empresa nacional.

¿Qué sabe Mariano Moreno del uranio? Seguramente nada, pero sí sabe de otras cosas y por eso conviene tenerlo bien colocado.

Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos el próximo 29 de octubre al ex gerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez. ¿Celia? Sí, la famosa Celia, la administrativa que estaba incómoda con tanto dinero en metálico en el cajón…

El resumen de esta nueva diligencia es muy sencillo: El Supremo ya rastrea el dinero "en metálico" en la sede del PSOE.

En la providencia, el magistrado explica que el silencio de Ábalos y Koldo, en sus respectivas citaciones de la semana pasada en el Supremo, ha impedido aportar información alguna sobre los pagos con sobres en el PSOE por lo que "a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación" el instructor cita ahora a los dos testigos citados anteriormente.

O sea que es perfectamente normal que todas las alarmas hayan saltado en Ferraz, porque si alguien tiene conocimiento de la operativa de pagos desarrolladas a través de sobres en el PSOE esos son Mariano Moreno y Celia Rodríguez, y al citarlo, el juez sugiere que puede abrir una investigación aparte acerca de la financiación del PSOE.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños finge normalidad pero lo cierto es que hoy no es un día normal en Ferraz.

Y un día después de la declaración de estos dos testigos, Pedro Sánchez será acogido como compareciente en la comisión de investigación del Senado.

Normal por tanto que desde aquí hasta entonces y más allá, arroje a la opinión pública cualquier debate, por improvisado que sea, con tal de cambiar el tema de conversación. Cualquiera. El cambio horario.

Bueno, sería capaz de debatir el heliocentrismo con tal de desviar la atención.

El cambio de paradigma con la subida de la cuota de autónomos

Bien, si a usted le prometen que lo van a ensartar con una lanza y al final le dan una puñalada intercostal, igual puede decir que una puñalada no es para tanto. Bien pues esto es lo de los autónomos. Otro supuesto, si el Gobierno dice que va a subir la cuota de autónomos y al final decide dejarla como está ¿Hay que agradecerle al Gobierno?

La verdad es que es una táctica bastante burda pero es lo que el Gobierno pretende al recular e inventarse que en realidad lo que ha ocurrido es que ha decidido congelar la cuota de los tres primeros tramos

No dice rectificamos y no vamos a subir la cuota, sino que dicen que van a congelar, con lo cual es una forma de convertir una rectificación en una decisión. De manual. Hablan de congelar como si dejarlas como están fuera un logro del gobierno, como si los que tienen los rendimientos miserables de los primeros tramos tuvieran que darle las gracias al Gobierno.

¿Y el resto? En el resto, los que ganan algo más de dinero hay quien lo invierte en dar trabajo a otra persona. ¿A ese sí le vamos castigar fiscalmente como si fuera un rico?

Es que parece que un rendimiento de 4mil euros convierte al autónomo en Jeff Bezos. Oiga, si gana 4mil euros y emplea a una persona con el sueldo mínimo, lo que le queda para vivir es misérrimo. Y entonces dirán, bueno ya, pero si le subimos la cotización así le ayudaremos a hacerse un peto para las pensiones y por si vienen mal dadas.

Ni que el autónomo fuera idiota, igual lo que quiere es ahorrar para invertir mejor. La cuestión es imponer el Estado paternalista. Pero en sentido estricto. Paternalista o maternalista, porque además lo explican como si fuéramos niños. ¿O no se acuerdan del vídeo de Barrio Sesamos de Enma y Elma?

¿Por cierto, ahora qué hacemos con ese vídeo? ¿Qué hacemos con esa pedagogía? ¿Ha dejado de valer?

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación del Trabajo Autónomo, está de acuerdo con las cuotas pero añade algunos matices a la rectificación del Gobierno

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha atacado al gobierno por esta bulimia fiscal que encima, por si fuera poco, viene acompañada de escándalos de corrupción. No tiene nada que ver… quiero decir, el sablazo fiscal al autónomo es malo per se.

Sólo que resulta más indignante si luego hay ruido de sobres en la sede del partido del Gobierno.