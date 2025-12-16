"Pedro Sánchez tiene como principal opositor a Pedro Sánchez": La reflexión de Alsina en Espejo Público sobre la situación del Gobierno

Espejo Público y Más de uno han conectado este martes sus emisiones para que Susanna Griso y Carlos Alsina analicen conjuntamente la actualidad política española. El diálogo se centró en primer lugar en la información publicada por ambos medios sobre una supuesta reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y un antiguo directivo de la aerolínea Plus Ultra. Más allá del contenido del encuentro, ambos periodistas subrayaron el origen de determinadas filtraciones.

"Lo extraño no es solo esa reunión, sino aún más su filtración", señaló Griso, preguntándose con qué intención se hacen públicas este tipo de informaciones, una cuestión que, recordaron, también ha estado presente en otros procesos judiciales recientes, como el del exfiscal general del Estado.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia una reflexión más amplia sobre la situación política actual. Alsina apuntó que España podría estar entrando en un momento de replanteamiento profundo, incluso en la posibilidad de que la izquierda atraviese un periodo de "duelo" político sin acceso al Gobierno, en un contexto que describió como de "tierra quemada".

El bostezo de Sánchez

Los periodistas también abordaron el bostezo fingido de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa que ofreció este lunes, Alsina ironizó con que estaba pensando darle un papel al presidente en la función de Navidad de Más de uno. En ese contexto, Alsina discrepó de quienes consideran que el discurso del presidente del Gobierno es un ejercicio de impostura completamente alejado de la realidad. A su juicio, Pedro Sánchez "pisa tierra", aunque intenta transmitir la convicción de que agotará la legislatura y volverá a presentarse a las elecciones.

Alsina definió al propio Sánchez como su principal opositor y lo calificó de "presidente reversible", en alusión a los numerosos cambios de posición que ha protagonizado a lo largo de su trayectoria. Recordó que muchos de los argumentos que hoy defiende el jefe del Ejecutivo son contradictorios con los que él mismo esgrimió durante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En esa línea, sostuvo que Sánchez ha demostrado una notable capacidad para exigirse ahora a sí mismo lo que antes reclamaba a otros, o para dejar de exigir aquello que sí demandaba en el pasado. Citó como ejemplo la tesis de que el presidente desconocía la faceta personal de dirigentes como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Paco Salazar, una afirmación que, en su opinión, supone "una acusación implícita" a un mandatario que asegura no haberse enterado de nada durante siete años y medio.

Récord de Más de uno en el EGM

Para cerrar la conexión, Susanna Griso felicitó a Carlos Alsina y a todo el equipo de Onda Cero por el nuevo récord de audiencia alcanzado en el EGM, coincidiendo además con el 35 aniversario de la emisora.