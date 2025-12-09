La pregunta de Alsina en Espejo Público: "¿Cuándo termina la lista de los 'señoros' de Pedro Sánchez?"

Carlos Alsina y Susanna Griso han analizado en la conexión habitual entre Espejo Público y Más de uno la actualidad política en España, marcada en gran parte por la campaña de las elecciones de Extremadura que tendrán el lugar el próximo 21 de diciembre y la crisis interna del PSOE por el caso Salazar.

Al comenzar, Alsina ha preguntado a Susana Díaz, una de las tertulianas de Espejo Público, por las declaraciones que realizó Miguel Ángel Gallardo al propio Alsina en las que reivindicó su apoyo a Yolanda Díaz en las primarias del PSOE del año 2017. "La que me equivoqué fui yo que creía que podía ganar y no sabía a lo que me estaba enfrentando" ha afirmado la expresidenta de la Junta de Andalucía.

En relación con los malos resultados que vaticinan las encuestas para el partido socialista, el director de Más de uno ha apuntado que la mayor dificultad a la que se enfrenta el PSOE es explicar como en dos años y cuatro meses de gobierno del PP en Extremadura el Partido Popular ha mejorado sus pronósticos electorales mientras el Partido Socialista, en cambio, se sitúa con un pronóstico en las encuestas que apunta a su peor resultado de la democracia en una comunidad tradicionalmente socialista.

Los 'señoros' del presidente

Los dos presentadores también han abordado la situación del caso Salazar, desatada al interno del PSOE hace cuatro meses cuando su nombre sonaba para formar parte de la dirección orgánica del partido y varias militantes socialistas señalaron sus comportamientos de vejación a las mujeres por lo que acabó dándose de baja. Más recientemente, elDiario.es reaviva la polémica al destacar que en el tiempo trascurrido el Partido Socialista había congelado todo procedimiento de investigación.

El periodista ha asegurado que lo más difícil de explicar es que haya pasado tantas cosas desagradables sin que el presidente del Gobierno se haya enterado de nada, ha destacado como el domingo se anunció la destitución de Antonio Hernández después de que un artículo de elDiario.es señalara su figura como encubridor de los comportamientos de Francisco Salazar.

¿Este ya es el último?

Para Alsina, el hecho de que el presidente del Gobierno tenga que depender de lo publicado en los medios es un síntoma de cómo se está gestionando esta crisis al interno del partido. Ha destacado también la sucesión de escándalos de nombres y hombres cercanos al líder del PSOE "¿Cuándo termina la lista de los 'señoros' de Pedro Sánchez?". Ha afirmado que él desconocía la existencia del propio Hernández hasta que se anunció su cese, lo que le genera dudas de que puedan existir más 'manzanas podridas'. "¿Este ya es el último?" se ha preguntado para finalizar.