El periodista y escritor Paco Rosell visita este jueves Más de uno para presentar su último libro, 'Noverdad Sánchez', como el relato partidista suplantó la realidad en España. En conversación con Rafa Latorre, el exdirector de El Mundo y Vozpópuli desgrana las distintas etapas del sanchismo, desde sus primeros compromisos electorales hasta sus pactos con el independentismo catalán, y advierte de las consecuencias de una estrategia política que, a su juicio, coloca la construcción del relato por encima de los hechos.

Rosell utiliza el propio título del libro para establecer un paralelismo histórico con Manuel Azaña y sus reproches a Francisco Largo Caballero. "No, verdad" es la expresión que, según explica, utilizó Azaña cada vez que el dirigente socialista formuló alguna de sus afirmaciones. El periodista recupera esa referencia para describir la evolución de Pedro Sánchez y su relación con los principios que defendió durante sus primeras etapas políticas.

En su análisis, el autor distingue varios momentos. Primero, una etapa en la que Sánchez buscó mejorar sus resultados electorales para desembarazarse de Podemos. Después, otra que califica de contraria a la verdad, marcada por los compromisos que adquirió sobre Cataluña y que, según Rosell, contradijeron sus posiciones anteriores. Finalmente, sitúa al presidente en una fase que resume con una expresión contundente: "Todo mentira".

Paco Rosell denuncia que el relato de Sánchez suplanta a la realidad

El autor sitúa el principal problema del actual escenario político en la sustitución de los acontecimientos por una narración diseñada para orientar la atención pública. Durante la entrevista, Rosell advierte de que esta dinámica no afecta únicamente a episodios lejanos, sino también a hechos recientes.

"El relato está suplantando a la realidad", afirma. Para ilustrar su tesis, menciona los casos de corrupción y las negligencias que, según denuncia, aparecen continuamente mientras el debate público se concentra en la campaña electoral y deja en segundo plano los acontecimientos.

Rosell también aborda la situación ferroviaria y las informaciones sobre el estado de las vías. El periodista se define como superviviente del AVE, un medio de transporte que utiliza habitualmente dos veces por semana. En este sentido, expresa su preocupación por las noticias sobre las condiciones de la infraestructura y critica la respuesta de Pedro Sánchez ante las víctimas.

El escritor censura que el presidente se reúna con youtubers y otras personas para hablar de ciclismo mientras, en su opinión, no presta la atención necesaria a los afectados. "Es un insulto a las víctimas", afirma.

House of Cards y el aparato de propaganda de Moncloa

Rafa Latorre plantea a Rosell la influencia de Iván Redondo en la incorporación del relato y las técnicas de comunicación política estadounidenses a la estrategia del Gobierno. El periodista coincide con esa interpretación y encuentra un paralelismo entre la trayectoria política de Pedro Sánchez y la serie House of Cards.

Rosell recuerda la evolución de los perfiles que marcaron la comunicación política española: primero los catedráticos de Derecho Político y Constitucional, después los politólogos y, finalmente, los spin doctors, vinculados a las técnicas narrativas de las producciones televisivas.

En este contexto, el autor señala a Iván Redondo como una figura fundamental. Recuerda dos de sus planteamientos: la posibilidad de que Yolanda Díaz se convirtiera en la primera mujer presidenta de España y la idea de que un jefe de gabinete debía estar dispuesto a arrojarse por un balcón en defensa de su presidente.

Rafa Latorre introduce entonces una comparación entre El ala oeste de la Casa Blanca y House of Cards: según su planteamiento, el Gobierno presentó una imagen inspirada en la primera serie mientras desarrolló una estrategia más próxima a la segunda. Rosell coincide con esa lectura y sostiene que la escenificación política responde a un diseño muy calculado.

"El relato suplanta a esta realidad con un aparato de propaganda como nunca ha tenido ningún presidente del Gobierno", afirma. El periodista considera que ningún otro jefe del Ejecutivo dispuso de una maquinaria de estas características.

Paco Rosell vincula el sanchismo con el legado de Zapatero

Otro de los grandes asuntos de la entrevista gira en torno a la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la configuración ideológica del actual PSOE. Rafa Latorre pregunta a Rosell si el sanchismo representa una prolongación de la etapa de Zapatero y si recupera algunos de sus protagonistas y mecanismos políticos.

El escritor coincide con ese planteamiento y señala que el sanchismo recupera elementos de la corrupción política andaluza. En este punto, recuerda a Gaspar Zarrías y relata una anécdota de un mitin de Zapatero en Granada, poco después de su elección como secretario general del PSOE.

Según cuenta Rosell, Zapatero pronunció un discurso sobre la regeneración política y la necesidad de acabar con los vicios de la mala política. Cuando terminó, Zarrías se acercó a él y le advirtió: "José Luis, tú te das cuenta de que si llevas eso a cabo, todos los que estamos en la primera fila nos tenemos que ir de la política".

El periodista utiliza esta historia para explicar las contradicciones que, a su juicio, acompañaron a la evolución del PSOE. También relaciona el desplazamiento de José Luis Ábalos con la entrada de Zapatero en determinados espacios de influencia política y empresarial.

Rosell vincula este cambio con las relaciones del expresidente con el Grupo de Puebla y China, y con el alejamiento de los planteamientos atlantistas que, según recuerda, caracterizaron los primeros pasos de Sánchez en política exterior.

El procés, la amnistía y las críticas de Rosell al Tribunal Constitucional

La evolución del PSOE ante el independentismo catalán ocupa un lugar central en el análisis de Rosell. El autor recuerda que Sánchez defendió en una primera etapa que lo sucedido en Cataluña constituía una rebelión y que el delito debía agravarse. Sin embargo, posteriormente pactó con los independentistas medidas que, según su interpretación, contradijeron aquellos compromisos.

El periodista considera que este giro forma parte de una transformación más amplia del socialismo y de su relación con el legado de Felipe González. En su opinión, Sánchez reniega de la tradición socialdemócrata de aquella etapa y entronca con determinados referentes del Partido Socialista de la Segunda República.

Durante la conversación, Latorre también pregunta por el papel del Tribunal Constitucional y por las consecuencias de sus decisiones sobre la sentencia de los ERE. Rosell cuestiona la actuación del tribunal y considera que su intervención altera la naturaleza de una corte de garantías.

"Tenemos una instancia superior al Tribunal Supremo", sostiene el periodista, que denuncia una transformación del ordenamiento jurídico español sin una consulta ciudadana. También critica la participación en aquella decisión de magistrados con anteriores responsabilidades políticas vinculadas al PSOE andaluz.

"La hipocresía es la característica fundamental de Bono"

La entrevista también aborda el papel de José Bono en la campaña electoral y su posicionamiento ante los pactos del PSOE con los independentistas. Rafa Latorre pregunta a Rosell si le sorprende la participación del exministro socialista en este escenario político.

La respuesta del periodista resulta contundente: "La hipocresía es la característica fundamentalmente de Bono".

Rosell recuerda que Bono explicó en una de sus memorias su salida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su desacuerdo con el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, el escritor contrapone aquella posición con el respaldo actual del exministro a un Ejecutivo que aprobó la amnistía.

El exdirector de El Mundo también cuestiona sus relaciones empresariales y su cercanía al presidente del Gobierno. En su opinión, Bono forma parte de un entorno de influencia en el que también sitúa a Zapatero y en el que la proximidad al poder constituye una herramienta para reforzar posiciones e intereses particulares.

Rosell acompaña su crítica con una anécdota sobre un regalo que Bono entregó a sus compañeros del Consejo de Ministros. El exministro obsequió a los integrantes del Gobierno con figuras de soldados españoles, salvo a José Montilla, al que entregó una figura de un representante de la policía autonómica catalana.

El periodista utiliza este episodio para ilustrar la distancia entre determinadas declaraciones públicas y los comportamientos que, a su juicio, caracterizan a algunos dirigentes políticos.

Paco Rosell reivindica un periodismo que incomoda al poder

En el tramo final de la entrevista, Latorre recupera una de las declaraciones más llamativas de Rosell en una conversación publicada en El Mundo: "Sin presiones no mereces ser director o tu periódico es una puta mierda".

El escritor explica que esa afirmación responde a su experiencia profesional y a su convicción de que el periodismo exige enfrentarse a los intereses del poder. Recuerda también su paso por los tribunales por denunciar la corrupción en Andalucía y critica la complicidad de determinados medios y periodistas con los responsables políticos.

Rosell cuestiona, además, las denuncias de presiones que, según sostiene, algunos profesionales utilizan para construir una imagen de independencia sin asumir las exigencias reales del oficio.

Su definición del periodismo resume el sentido de toda la conversación: "El periodismo es decir al poder aquello que no quiere escuchar". Para el autor, no existe otra esencia. "Lo demás son relaciones públicas", concluye.