Rafa Latorre ha reconocido en Más de uno que hay una frase de Pedro Sánchez sobre el caso de la jueza Biedma que no consigue quitarse de la cabeza. Durante su conversación en la tertulia con Rosa Belmonte, Antonio Caño y Leyre Iglesias, el periodista ha recordado la respuesta que ofreció el presidente del Gobierno cuando le preguntaron por la magistrada y las amenazas e intimidaciones que habría sufrido.

"Lo que no me quito de la cabeza es una contestación que ofreció Pedro Sánchez cuando le preguntaron precisamente por la jueza Biedma. Entonces él dijo: 'Es que es un caso en el que me pierdo yo'", ha recordado Latorre. El periodista ha mostrado su sorpresa ante una respuesta que considera especialmente llamativa por la gravedad de los hechos denunciados.

Latorre cuestiona que Sánchez diga que se pierde con el caso de la jueza Biedma

El periodista ha insistido en que le resulta difícil comprender que el presidente del Gobierno se declare perdido ante un asunto de estas características. "Me parece algo verdaderamente fascinante", ha señalado, antes de cuestionar que pueda resultar tan complicado entender un caso en el que una jueza denuncia amenazas e intimidaciones.

Latorre también ha ampliado su reflexión a las personas que habrían actuado en nombre del PSOE y a los contactos con distintas instituciones del Estado. En este sentido, ha mencionado a Leire Díez y ha recordado que entre las personas con las que se habría relacionado figura la directora de la Guardia Civil, que la recibió y mantuvo encuentros con ella.

Antonio Caño compara la respuesta de Sánchez con el "menuda inventada"

El periodista Antonio Caño ha intervenido para relacionar las palabras del presidente sobre la jueza Biedma con otra de sus expresiones más comentadas: "Menuda inventada". A juicio del periodista, ambas declaraciones tienen un propósito similar, el de restar importancia a asuntos que pueden resultar incómodos para el Gobierno.

"Es una frase que conecta con aquella de 'vaya inventada', y que tiene el mismo valor y el mismo propósito, que es restarle y quitarle importancia", ha explicado Caño. Sin embargo, ha añadido que este tipo de reacciones también dejan entrever la preocupación de Sánchez por las cuestiones que están saliendo a la luz.

Leyre Iglesias recuerda el contexto de la frase sobre Aldama

Por su parte, Leyre Iglesias ha recordado el momento en el que Pedro Sánchez pronunció aquello de "menuda inventada". Según ha explicado, el presidente reaccionó así después de que Víctor de Aldama saliera de prisión y comenzara a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, anunciando que iba a implicar a dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno en sus declaraciones.

La periodista ha puesto el acento en cómo aquella descalificación inicial ha evolucionado con el desarrollo judicial del caso. En este sentido, ha recordado que las acusaciones han tenido consecuencias judiciales y ha aludido a las condenas dictadas por el Tribunal Supremo.

El intercambio entre los tres periodistas ha girado así en torno a las reacciones de Pedro Sánchez ante las investigaciones y las denuncias que afectan a su entorno, con especial atención a una respuesta sobre la jueza Biedma que sigue llamando la atención de Rafa Latorre.