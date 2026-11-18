Latorre, ha cuestionado en Espejo Público la forma en la que Pedro Sánchez responde a las preguntas sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar. El periodista considera especialmente significativo que el presidente no se limite a defender la presunción de inocencia o a esperar al desenlace de los procedimientos abiertos, sino que llegue a calificar de "ficticios" asuntos que ya han sido juzgados.

"¿Cómo el presidente se auto otorga la prerrogativa de decidir qué casos son justos y cuáles no, incluso aquellos que ya están sentenciados?", plantea Latorre, que menciona expresamente el caso del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las causas relacionadas con el hermano y la mujer del presidente.

La gravedad de las investigaciones en la SEPI

Durante su intervención, Latorre también destaca la relevancia de las investigaciones que afectan a la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Recuerda que se trata de un organismo con una enorme capacidad de intervención en la economía española, al gestionar participaciones y recursos públicos por valor de miles de millones de euros.

A su juicio, que toda su cúpula y sucesivos presidentes estén bajo investigación reviste una "gravedad extrema". Latorre advierte de las consecuencias que podría tener que una estructura con semejante poder económico estuviera afectada por prácticas corruptas.

"El tener a una organización corrupta o a corruptos organizados en la SEPI puede provocar un auténtico quebranto a los españoles", señala. Por eso, considera insuficiente responder a las preguntas sobre estos asuntos con un "vamos a ver en qué queda", especialmente cuando se habla de investigaciones que afectan a una institución de esa dimensión.

Las amenazas denunciadas por una jueza

Rosa Belmonte introduce también en la conversación las cuestiones que, a su juicio, quedan fuera del foco cuando se pregunta al presidente por asuntos incómodos. Entre ellas, menciona el caso de la jueza Biedma y las denuncias sobre las amenazas que habría recibido.

Latorre rechaza que se trate de un asunto difícil de seguir o de menor relevancia. Considera que la denuncia de una magistrada sobre las presuntas intimidaciones de clanes de la droga merece atención, especialmente por las circunstancias que describe: según explica, la jueza habría denunciado que incluso habían acudido al colegio de sus hijos para preguntar por ellos.

"Si España fuera Palermo en los años 70, yo entiendo que te pierdas en los casos en los que una juez está diciendo que unos clanes de la droga le están amenazando", ironiza Latorre. Sin embargo, subraya que se trata de una situación extraordinaria y que, precisamente por eso, debería recibir atención.

"No siempre una juez delante de otro juez denuncia que han ido al colegio de sus hijos a preguntar por ellos", recuerda. Con esta reflexión, el periodista insiste en que las cuestiones judiciales que afectan al entorno del poder político y las denuncias de una magistrada sobre posibles amenazas requieren explicaciones y atención pública.