La entrevista de Pedro Sánchez con Susanna Griso en Espejo Público, de Antena 3, ha centrado el análisis de Nacho Cardero en Más de uno. El periodista examina la imagen que ha proyectado el presidente del Gobierno durante su conversación con la presentadora y la estrategia política y comunicativa que, en su opinión, le permite resistir el desgaste de su Ejecutivo.

Cardero considera que las dificultades de Sánchez se hacen más visibles cuando tiene que enfrentarse a entrevistas periodísticas exigentes, como la de Griso o las de Franganillo. En esos encuentros, sostiene, quedan al descubierto "sus carencias" y "sus nerviosismos", además de las dificultades para responder al momento político que atraviesa España.

Sin embargo, el periodista destaca la aparente contradicción entre ese desgaste y los resultados que reflejan algunos sondeos. Aunque las encuestas no sitúan al PSOE en condiciones de gobernar, Cardero subraya que el partido consigue mantener sus escaños e incluso mejorar sus expectativas en algunos casos. Una resistencia electoral que, en su opinión, obliga a preguntarse cómo consigue Sánchez mantener ese respaldo.

Una estrategia que funciona mejor con Broncano y Jordi Wild

A partir de la entrevista de este miércoles con Susanna Griso, Cardero sostiene que los estrategas del PSOE están siguiendo una línea de comunicación "milimétrica" que está dando resultados al presidente. Una estrategia que, según su análisis, funciona mejor en formatos como los de David Broncano o Jordi Wild que en entrevistas con periodistas como Griso o Franganillo.

Uno de los pilares de ese planteamiento es, a juicio del periodista, la negativa del presidente a reconocer las críticas y los problemas que afectan a su Gobierno. Cardero considera que una actitud que puede interpretarse como falta de empatía o como un defecto político también puede convertirse en una ventaja electoral.

"El negarlo todo. Si todo está bien y todo está mal, pues sirve para justificar hasta lo injustificable", afirma. El periodista describe esta forma de actuar como "el relativismo este más absoluto" y sostiene que Sánchez ha hecho de la negación de la realidad una herramienta política.

"Negar la realidad, negarlo en todo momento y hacer apología de la mentira. Y esto le ha funcionado", resume Cardero, que considera que esta estrategia permite al presidente resistir las críticas y mantener el control del relato político.

Begoña Gómez y la economía, dentro del relato de campaña

El periodista también señala la capacidad de Sánchez para convertir asuntos que pueden representar una debilidad política en elementos de su estrategia electoral. Entre ellos menciona el caso de Begoña Gómez, que, según Cardero, el presidente consigue incorporar a su discurso y utilizar dentro de su relato de campaña.

A este elemento se suma la defensa de la situación económica española. Durante la entrevista con Susanna Griso, Sánchez vuelve a poner el foco en la evolución de la economía y en la imagen de un país que avanza "como un cohete".

Cardero advierte, no obstante, de que esa imagen solo muestra una parte del cuadro. En su opinión, el presidente proyecta hacia el exterior una visión favorable de la economía, pero deja fuera otros aspectos que considera fundamentales para valorar su gestión y su forma de ejercer el poder.

Cardero cuestiona las maniobras de Sánchez para mantenerse en el Gobierno

En la parte final de su intervención, el periodista contrapone esa imagen de éxito económico con las decisiones que, a su juicio, adopta Sánchez para mantenerse al frente del Gobierno.

Cardero sostiene que el presidente ha recurrido a estrategias, tics y maniobras que considera propios de un régimen autoritario. "Este señor, que es el presidente del Gobierno, para blindarse en el poder o para aguantar en el poder, se ha llegado por estrategias y por tics y maniobras prácticamente propias de un régimen autoritario", afirma.

De este modo, el periodista plantea que la capacidad de Sánchez para mantener el respaldo electoral no depende únicamente de la valoración de su gestión, sino también de una estrategia comunicativa que convierte las críticas en parte de su propio relato y evita, según su análisis, que sus adversarios políticos impongan los términos del debate.