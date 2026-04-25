El Criticón, con Nacho Ibernón

Quiero leer (karaoke)

Tengo un poco de ansiedad. Muchos libros, poca paz. Ya sé, nadie tiene tiempo aquí. Cuanta gente en el vagón. Qué trajín y estrés, copón. Ya sé, saco un cuento de Zadie Smith. Quiero leer, olvidar el mundo ruin Sólo leer, Gabo, Handke, Woolf, Camus, Philip Roth, Lucía Berlín. Cinco líneas y a dormir, Alice Munro, Stephen King, ya sé, no te acuerdas de lo de ayer. Han Kang, Coetzee, Orhan Pamuk. Te has dormido, pierdes tú. Ya sé, todos están KO aquí. Quiero leer, olvidar el mundo ruin. Sólo leer, Harold Pinter, JK Rowling, Houellebecq, Alas Clarín. Quiero leer, detener el tiempo al fin. Sólo leer, sobredosis de Azorín, John Dos Passos, Pizarnik.