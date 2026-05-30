El Criticón, con Nacho Ibernón

Bunny, Marsh, Easttown

Son increíbles los espectáculos que está dando Bud Bunny en España: el sonido, las coreos, ese rollo multiétnico comunitario latino, la casita con los vips, todo. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva no va a ir a verlo. Al margen de esto, diremos que este viernes 29 de mayo que acabamos de meter en un cajón hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Digestiva, una jornada en la que cada año concienciamos a la población, también desde La CULTURETA, sobre la prevención y el tratamiento de trastornos y enfermedades gastrointestinales. Y el Criticón reivindicará este día tan importante a su manera. Además, por el mismo precio, el prestigioso crítico analiza ‘Under Salt Marsh’, una miniserie británica detectivesca oscura y no rápida que emparenta a niños desaparecidos y brutalmente asesinados con agentes atormentados, profesoras con vida interior y, sobre todo, con las marismas galesas que son un personaje más. Muy bien sus protas Kelly Reylly y Rafe Spall. Dirigida por Claire Oakley y Mary Nighy. Otra serie impronunciable que nos apetece mucho ver a todos: la segunda temporada de ‘Mare of Easttown’, que parece que se rodará en los próximos meses con la gran Kate Winslet y la incorporación de Elisabeth Moss, ni más ni menos. Mas asesinatos, más misterios, más ladrillo y cielo turbio y nublado, venga, que necesitamos cosas truculentas para salir un poco de la comedia musical del día a día.