El Criticón, con Nacho Ibernón

Obituarios, natalicios

Porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, Culturetas de Onda Cero, derrochando Coraje y Corazón El 19 de diciembre nacen José Lezama Lima y Edith Piaf. Para compensar, un 19 de diciembre mueren también Marcello Mastroianni y Emily Brontë. Empate. El 20 de diciembre nace Alan Parsons, el del ‘Alan Parsons Project’, pero mueren John Steinbeck, el de ‘Las uvas de la ira’, ‘De ratones y hombres’, ‘Al este del Edén’ o ‘La perla’, y ‘Arthur Rubinstein’, oh wow qué deditos de oro con la pianola. Nacidos CDF 1, Atlético Mortimer 2. Victoria a domicilio. En estas fechas tan entrañables el Criticón de La Cultureta Gran Reserva agradece al respetable: “Queridos oyentes, desde La Cultureta les queremos mazo, gracias por reventar el EGM oleada tras oleada, sepan ustedes que JAMÁS JAMÁS JAMÁS, mientras estemos nosaltres aquí, CAMINARÁN USTEDES, O HARÁN RUNNING USTEDES, O PLANCHARÁN USTEDES... SOLOS”. Feliz Navidad.