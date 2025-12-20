Obituarios, natalicios

El Criticón, con Nacho Ibernón

El 19 de diciembre nacen José Lezama Lima y Edith Piaf. Para compensar, un 19 de diciembre mueren también Marcello Mastroianni y Emily Brontë. Empate.

El 20 de diciembre nace Alan Parsons, el del ‘Alan Parsons Project’, pero mueren John Steinbeck, el de ‘Las uvas de la ira’, ‘De ratones y hombres’, ‘Al este del Edén’ o ‘La perla’, y ‘Arthur Rubinstein’, oh wow qué deditos de oro con la pianola. Nacidos CDF 1, Atlético Mortimer 2. Victoria a domicilio.

En estas fechas tan entrañables el Criticón de La Cultureta Gran Reserva agradece al respetable: “Queridos oyentes, desde La Cultureta les queremos mazo, gracias por reventar el EGM oleada tras oleada, sepan ustedes que JAMÁS JAMÁS JAMÁS, mientras estemos nosaltres aquí, CAMINARÁN USTEDES, O HARÁN RUNNING USTEDES, O PLANCHARÁN USTEDES... SOLOS”.

Feliz Navidad.

Nacho Ibernón

Madrid |

