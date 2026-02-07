El Criticón, con Nacho Ibernón
Cultura social (karaoke)
No tengo dinerooooooo
Más ansío cultura para disfrutar.
Es un problema recurrente:
querer cultura y no gastar.
Es complicado ser capaz
de ir a la ópera sin cash…
Robbie, Margot:
Sólo si es día del espectador.
Moliere o Beltor Bretch,
si ceno fuerte en Rodilla pal teatro no da.
Yeah yeah
Cultura Social
Tarifa plana en el Prado
Tener acceso a Tiziano
O a Zurbarán.
Cultura Social
Forrarme la biblioteca,
Comprarme a Uclés y su boina y el book de Aznar.
Cien Balzacs.
Soñé el David de la Academia
Pero me dio para un FNAC,
Por 6,90 una postal de Miguel Angel no está mal…
Cómo duele el capital
Tour Gaudí por la ciudad condal.
¿Te ha gustado¿ mogollón
Pues compra esta totebag por valor de un millón.
Yeah yeah
Cultura Social
Conciertos pa mis hermanos,
Sonatas segunda mano
de Johannes Brahms.
Cultura Social
Poder viajar a Viena,
Comprarle un Klimt a tu nena
Y ya ligar.
Yeah yeah
Cultura Social
Dos tickets de Rigoletto,
Dejar de ser un cateto
Sin Visa card.
Cultura Social
Obviar la puta hipoteca,
ponerme como Las Grecas
aquí en Montmartre.
Nacho Ibernón
Madrid |