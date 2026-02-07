El Criticón, con Nacho Ibernón

Cultura social (karaoke)

No tengo dinerooooooo Más ansío cultura para disfrutar. Es un problema recurrente: querer cultura y no gastar. Es complicado ser capaz de ir a la ópera sin cash… Robbie, Margot: Sólo si es día del espectador. Moliere o Beltor Bretch, si ceno fuerte en Rodilla pal teatro no da. Yeah yeah Cultura Social Tarifa plana en el Prado Tener acceso a Tiziano O a Zurbarán. Cultura Social Forrarme la biblioteca, Comprarme a Uclés y su boina y el book de Aznar. Cien Balzacs. Soñé el David de la Academia Pero me dio para un FNAC, Por 6,90 una postal de Miguel Angel no está mal… Cómo duele el capital Tour Gaudí por la ciudad condal. ¿Te ha gustado¿ mogollón Pues compra esta totebag por valor de un millón. Yeah yeah Cultura Social Conciertos pa mis hermanos, Sonatas segunda mano de Johannes Brahms. Cultura Social Poder viajar a Viena, Comprarle un Klimt a tu nena Y ya ligar. Yeah yeah Cultura Social Dos tickets de Rigoletto, Dejar de ser un cateto Sin Visa card. Cultura Social Obviar la puta hipoteca, ponerme como Las Grecas aquí en Montmartre.