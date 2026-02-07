El Criticón, con Nacho Ibernón

Cultura social (karaoke)

No tengo dinerooooooo

Más ansío cultura para disfrutar.

Es un problema recurrente:

querer cultura y no gastar.

Es complicado ser capaz

de ir a la ópera sin cash…

Robbie, Margot:

Sólo si es día del espectador.

Moliere o Beltor Bretch,

si ceno fuerte en Rodilla pal teatro no da.

Yeah yeah

Cultura Social

Tarifa plana en el Prado

Tener acceso a Tiziano

O a Zurbarán.

Cultura Social

Forrarme la biblioteca,

Comprarme a Uclés y su boina y el book de Aznar.

Cien Balzacs.

Soñé el David de la Academia

Pero me dio para un FNAC,

Por 6,90 una postal de Miguel Angel no está mal…

Cómo duele el capital

Tour Gaudí por la ciudad condal.

¿Te ha gustado¿ mogollón

Pues compra esta totebag por valor de un millón.

Yeah yeah

Cultura Social

Conciertos pa mis hermanos,

Sonatas segunda mano

de Johannes Brahms.

Cultura Social

Poder viajar a Viena,

Comprarle un Klimt a tu nena

Y ya ligar.

Yeah yeah

Cultura Social

Dos tickets de Rigoletto,

Dejar de ser un cateto

Sin Visa card.

Cultura Social

Obviar la puta hipoteca,

ponerme como Las Grecas

aquí en Montmartre.

Nacho Ibernón

Madrid |

