El Criticón, con Nacho Ibernón

Bolaños etc

Miren qué frase de Roberto Bolaños: “Es poco el tiempo que nos dan para crear nuestra vida en la tierra, quiero decir: asegurar algo, casarse, esperar la muerte.” Sobre asegurarse algo, o sea más vale entradas en mano que ciento volando, hágannos caso y bloquéense ya butaquitas buenas para el Teatro Español. Allí podrán disfrutar de esas ‘Luces de Bohemia’ de Ramón María de Valle Inclán que tanto nos nutren. Precios populares. Dirige Eduardo Vasco. Roles principales afinadísimamente interpretados por Ginés García Millán como Max Estrella y Antonio Molero como Latino de Hispalis. Sobre casarse, destacamos el compromiso de Miley Cirus con el rockerito Maxx Morando, lo de Adele y Rich Paul… o cualquier romance entre una sesión Tiny Desk y casi cualquier artista. Nos gustan todas las Tiny. Hace nada la de ‘Guitarricadelafuente’. Sobre esperar la muerte, siempre escogemos ‘El año de la muerte de Ricardo Reis’, en Alfaguara. Obrita maestra del maestro Saramago.