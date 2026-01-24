El Criticón, con Nacho Ibernón

Hamnet, la historia detrás de la historia

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva mira conmovido las imágenes del triunfo de HAMNET en los Globos de Oro. Es precioso arrimarse un poco a toda esa emoción que desprende la pantalla, aunque estemos tan lejos de L.A., y colocarse cerquita de la ternura y la verdad desprendidas por todo ese cast tan repleto de talento. Ellos han sido capaces de poner en pie una obrita de teatro íntima, una especie de pop up que multiplica el texto de Maggie O’Farrell, que ya era impecable, y que otra mujer, la oscarizada directora y guionista Chloé Zhao, ha sabido colorear y fotografiar para la pantalla grande. Hacer de un libro bueno… cine del bueno, vaya. El éxito de la peli nos lleva enseguida a la hondura del libro. Esconde maravillas y prodigios la historia que hay detrás de la muy especial Agnes y de ese joven preceptor de latín llamado William Shakespeare. Al fondo, un pueblito inglés llamado Strattford. Al frente, lo que atan y desbaratan a la vez los sentimientos que sentimos por el churri y los hijos, la familia quebrada, la pérdida. El texto es una novela que está en Libros del Asteroide, lo han tenido que ver, tiene una portada preciosa que es del color verde pistacho. La peli ya está en los cines de su ciudad, señora. Nunca es tarde para enterarse de la historia del nene Hamnet, que estuvo detrás de Hamlet, the legend.