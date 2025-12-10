Miscelánea

El Criticón, con Nacho Ibernón

Como al Criticón de La Cultureta Gran Reserva le gusta muchísimo leer en papel pero a la vez le gusta culpabilizarse por todo, le ha preguntado a la IA cómo incide su vicio lector en la tala de árboles, deforestación global y muerte del planeta. Contestación: “Sí, en gran medida las hojas de los libros provienen de la tala de árboles, ya que el papel se fabrica a partir de la celulosa de la madera, que se extrae de los troncos.” Como le interesa la Constitución, El Criticón se detiene en los artículos más culturetas. Artículo 44: Los poderes públicos tienen la obligación de promover y proteger el acceso a la cultura. Artículo 46: Los poderes públicos deben garantizar la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Recomendaciones: el libro ‘Morante, punto y aparte’ de Rubén Amón, en Espasa. Librazo. También recomienda el libro de poemas ‘La Ley primera’ de la argentina Nicole Brezin, poemario sencillo e intimista sobre el desarraigo del exilio. En la editorial Renacimiento. Finalmente, para aplacar el frío, recomienda el último álbum de la estadounidense Summer Walker, que culmina su trilogía virtuosa de discos ‘Over It’. Canelita en rama.