El Criticón, Nacho Ibernón

Fiables recomendaciones

Primera recomendación: el fascinante montaje de Matthew Bourne y su Lago de los Cisnes. Sucedió en el Teatro Real de Madrid. Increíble. Moderno. Puro. Vanguardia. La verdad es que ‘El Criticón de La Cultureta Gran Reserva’ no pudo ir pero sí una amiga suya. Otra amiga suya, que es súper maja también, le ha dicho que tal vez le pueda conseguir entradas para Eric Clapton. Sería increíble. Eric es emoción garantizada. En mayo de 2026 llega a Madrid y Barcelona. Tic Tac. Luego está Raquel, que es más que amiga, que le recomienda ‘Task’, una miniserie HBO MAX de 7 episodios altamente top. Narcocasas, FBI, historias familiarias turbias y asfixiantes, asaltos y tiroteos guapos, muy buenas interpretaciones, muy bien colocadita la cámara siempre… y Mark Rufallo imperial en el papel del Tom Brandis, un ex sacerdote católico que pasa de dar extramaunciones a convertirse en agente del FBI. Un tío fiable, como en paz consigo mismo, que en la serie tiene que perseguir a Robbie, personajazo también… pero en plan perla. Más recomendaciones: la Asociación Soy de la Cuesta empuja su Book Friday especial, internacional, reivindicativo y creciente porque este año sus actividades llegan a más sitios, a librerías, centros culturales, bibliotecas, ONGs, editoriales y hasta en cárceles. Es un eventazo que premia a los lectores que compran libros sin descuento durante este finde. @bookfriday, #bookfriday, www.bookfriday.org