La Cultureta Gran Reserva: Una fábrica de monstruos y una aldea gala

Drácula, La maldición de Frankenstein, La mujer de negro... Se cumplen noventa años de una compañía británica que cambió el cine de terror, la Hammer Film Productions. También hablamos del Astérix de Goscinny y Uderzo por la publicación del nuevo álbum: ‘Astérix en Lusitania’’. Con Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Isabel Vázquez y Sergio del Molino.

