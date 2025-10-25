'La Cultureta Gran Reserva' reivindica a Quevedo y el patrimonio manchego de 'Sabor Quijote' desde Villanueva de los Infantes

Villanueva de los Infantes, capital cultural del Campo de Montiel, se ha convertido en el punto de encuentro para los que aman la historia, la literatura, la naturaleza y la gastronomía. El municipio ha acogido este viernes un programa especial de 'La Cultureta Gran Reserva' que se ha emitido desde las Antiguas Caballerizas de la Orden de Santiago con motivo de 'Sabor Quijote', la iniciativa promovida por la Diputación de Ciudad Real que pone en valor la cocina tradicional, la naturaleza y el patrimonio manchego.

Quevedo, el "más lúcido y castigado" de los "desengañados" del Siglo de Oro

Rubén Amón, Rosa Belmonte, Joe Llorente, Isabel Vázquez y Javier Ruiz han dialogado sobre literatura, sobre los Caballeros de la Orden de Santiago -la orden militar y religiosa que nació en el siglo XII para proteger a los peregrinos del Camino-, y sobre los ilustres Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo, el "más lúcido y castigado" de los "desengañados del Siglo de Oro".

Los culturetas en un momento del programa especial desde Villanueva de los Infantes | Onda Cero

En 1643, Quevedo llegó a Villanueva de los Infantes tras pasar por la cárcel, el destierro y el desengaño. Buscando paz y huyendo de una España que se desmoronaba, se instaló en el Convento de Santo Domingo bajo la custodia de los dominicos. Su celda era austera y allí pasaba las horas escribiendo y rezando. El 8 de septiembre de 1645, a los 65 años, se encontró con la muerte y fue enterrado en la Iglesia del Convento. Durante siglos, nadie supo con certeza dónde estaban sus restos. Aunque fue enterrado en la Iglesia del Convento de Santo Domingo, con el paso del tiempo, las guerras y la desamortización hicieron desaparecer su tumba, hasta que en 2007, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid los descubrieron.

"Para entender a Quevedo hay que venir a Infantes"

Para los culturetas, tras visitar la celda en la que permaneció el poeta, cada rincón del municipio respira su esencia. Como dice Rosa Belmonte, "hay que venir a Infantes" para entender al último Quevedo. Venir y pasear por el Campo de Montiel: "Para entender a Quevedo en su totalidad, hay que venir a Infantes e imbuirse de ese espíritu".

El motivo por el que Rubén Amón y su equipo han viajado al municipio se llama 'Sabor Quijote', una iniciativa que promueve la Diputación de Ciudad Real y cuyo lema incluye la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la cultura: "Por eso tiene sentido que hablemos de Cervantes en correspondencia con la figura de Quevedo y que tengamos en cuenta que todo lo cervantino aquí adquiere un valor absoluto. Por eso, resulta tan interesante venir".

'La Cultureta Gran Reserva', desde las Antiguas Caballerizas de la Orden de Santiago | Onda Cero

Miguel Ángel Valverde y María Jesús Pelayo: "Queremos que la gente relacione 'Sabor Quijote' con la provincia de Ciudad Real"

Durante el programa especial, los culturetas han podido hablar con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y con la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, que han hecho de anfitriones para poner en valor la identidad manchega que pretender visibilizar con 'Sabor Quijote'.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, en 'La Cultureta Gran Reserva' | Onda Cero

Para ellos, Villanueva de los Infantes es un lugar especial, una "auténtica joya patrimonial y cultural" de la provincia y uno de los municipios que representa todo el potencial que tiene Ciudad Real, además de todo el proyecto 'Sabor Quijote', que quiere "proponer a los habitantes de la provincia y al mundo entero este lugar".

Pelayo ha explicado que el objetivo del programa es focalizarlo en la cultura y el patrimonio para atraer gente y riqueza a los municipios. De la misma opinión es Valverde, que asegura que quieren ser capaces de generar oportunidad que permitan a la población no sólo venir y conocer el municipio, sino quedarse a vivir o emprender en él.

Rosa Belmonte e Isabel Vázquez, con María Jesús Pelayo, vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, en 'La Cultureta Gran Reserva' | Onda Cero

Villanueva de los Infantes tiene muchísimo valor cultural, patrimonial y natural, "muchísima materia prima": "Dos parques nacionales, historia con las órdenes militares, rutas de castillos, gastronomía, escritores importantísimos como Miguel de Cervantes, o Quevedo". Esto es todo lo que conlleva 'Sabor Quijote', posicionarlo a nivel publicitario y que la gente lo relacione con la provincia de Ciudad Real.

Un programa que ya está generando resultados, como ha explicado el presidente de la Diputación, ya que este último año se está viendo cómo crece el número de visitantes y el número de pernoctaciones: "Este es el camino que queremos aprovechar con este programa, con este potencial cultural que tiene Ciudad Real y que hoy se expresa muy bien desde Villanueva de los Infantes".